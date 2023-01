Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global segue com seus esforços de expansão na Europa através de um Acordo de Colaboração com a firma de advocacia CHG Czernich Rechtsanwälte, que oferece serviço jurídico completo, adicionando recursos jurídicos à presença atual da organização na Áustria.

Fundada em 1999, a CHG presta serviços jurídicos para empresas de todos os setores empresariais. A firma atua em cinco grupos especializados, focando em direito corporativo e comercial, empresarial, imobiliário, público e de licitações, e setor bancário e financeiro. Liderada pelo sócio presidente Dietmar Czernich, a CHG está situada em três localidades na Áustria (em Innsbruck, Vienna e St. Johann/Kitzbühel).

"Temos um entendimento profundo das necessidades dos nossos clientes e reconhecemos a importância de fornecer soluções perfeitas regional e internacionalmente", afirmou Dietmar. "À medida que a área jurídica se torna mais complexa, a colaboração da nossa firma com a Andersen Global nos permite ampliar nossos recursos e manter uma vantagem competitiva na região de forma a atender as expectativas dos clientes."

Presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz acrescentou: "Há mais de 20 anos, a CHG vem reunindo a um conhecimento jurídico exemplar que será vantajoso para a nossa equipe na região. A presença deles na nossa organização global solidifica nossa abrangente cobertura tributária e jurídica na Áustria."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e juridicamente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 13 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 390 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

