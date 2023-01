Compartimento de carga de avião abre durante voo na Sibéria

Passageiros de um avião viveram momento de pânico neste último domingo, 8. O compartimento da aeronave abriu no meio de uma viagem e as bagagens foram puxadas para fora. Os termômetros marcavam -41 °C quando o incidente aconteceu, segundo informações do The New York Post.

O avião Antonov An-26, da companhia aérea russa IrAero, levava 25 passageiros e tinha decolado do aeroporto de Magan, na região de Yakutia, um dos locais mais frios do planeta, e voava sobre a região da Sibéria quando sofreu uma despressurização.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento do acidente. Veja:

Sergei Lindrik, 33, contou ao The New York Post que as pessoas ficaram em choque e que os ventos eram tão fortes e frios que as toucas da cabeça dos passageiros voaram junto às malas.

Outro passageiro disse ao portal East2west News que “Um homem que estava sentado na parte traseira do avião tinha soltado seu cinto de segurança e quase voou para fora”. Em nota, o aeroporto de Magan informou que não houve feridos.

Após o incidente, o avião retornou para o aeroporto. “A aterrissagem em Magan foi inicialmente causada pelas condições climáticas em Yakutsk. Agora o avião está em Magan e os passageiros estão acomodados em um hotel”, disse um encarregado da IrAero, companhia aérea responsável pela aeronave.



