Cepal projeta aumento de 20% no volume exportado pela América Latina em 2022

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) projeta um crescimento de 20% no volume de bens exportado pela região, que se explica sobretudo pelo aumento dos preços dos produtos vendidos, segundo um informe publicado nesta terça-feira (10).

"Para 2022, a Cepal projeta um crescimento de 20% no valor das exportações regionais de bens, impulsionado por uma alta de 14% dos preços e uma expansão de 6% do volume exportado", destaca o informe "Perspectivas do Comércio Internacional da América Latina e do Caribe 2022".

O organismo destaca que esta projeção foi estabelecida com base nos dados do comércio exterior dos países da região entre janeiro e agosto do ano passado.

Em 2021, as exportações de bens da região cresceram 27%.

Enquanto isso, o volume das importações regionais de bens teria um aumento de 24% em 2022, também impulsionadas principalmente pelo "componente preços".

O ritmo de crescimento do comércio exterior no mundo vai desacelerar novamente em 2023, com uma expansão de apenas 1% contra 3,5% previstos para 2022 e 9,8% registrados em 2021, em um contexto marcado pela guerra na Ucrânia, a inflação alta e a persistência da pandemia, destacou a Cepal, citando dados de outubro da Organização Mundial de Comércio (OMC).

