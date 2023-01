Califórnia determina evacuação de região de celebridades

Afetado por fortes chuvas, o estado da Califórnia determinou a evacuação da região onde moram várias celebridades, entre elas o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. Bombeiros alertaram para deslizamentos de terra em meio a uma série de tormentas que já deixou ao menos 12 mortos no oeste de Estados Unidos.

Algumas áreas de Montecito, com moradores de alta renda, localizada a 90 minutos de Los Angeles, estavam hoje sob ordens de evacuação.

Os bombeiros, que combateram um mortal incêndio na região há cinco anos, instaram os moradores a deixarem a área, devido à previsão de mais 200 milímetros de chuva que cairão em montanhas já saturadas. Com isso, aumenta o risco de deslizamentos de terra.

"SAIAM AGORA! Esta é uma situação em rápida evolução. Por favor, prestem muita atenção aos alertas de emergência", dizia uma página do corpo de bombeiros.

A cidade é especialmente vulnerável aos deslizamentos de terra, porque se encontra ao pé de uma área montanhosa que foi destruída pelo fogo há cinco anos.

A ex-apresentadora Ellen DeGeneres publicou um vídeo no Twitter mostrando um rio enfurecido. "Isto é uma loucura", disse.

Não ficou claro quantos dos moradores da região, entre eles, Larry David, Gwyneth Paltrow, Katy Perry e Rob Lowe, teriam atendido ao pedido de evacuação.

A ordem de evacuação de Montecito foi dada, em meio a uma sequência de temporais que já mataram 12 pessoas no estado da Califórnia.

"São esperados dois grandes eventos de chuvas torrenciais e que fortes nevascas das montanhas afetem a Califórnia nos próximos dois dias, relacionados aos dois ciclones fortes e carregados de umidade que apontam diretamente para a Califórnia", disse o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

Mais chuvas estão previstas para terça-feira no sul do estado, enquanto a cordilheira da Serra Nevada poderá receber até 1,8 metro de neve.

O governador Gavin Newsom informou que 12 pessoas morreram devido ao clima extremo nos últimos dez dias. Na semana passada, ele decretou estado de emergência.

"Acreditamos que o pior está por vir", disse Newsom, que pediu um decreto presidencial de emergência para o seu estado. Joe Biden aprovou o texto na segunda-feira, quando cerca de 120 mil pessoas permaneciam sem eletricidade.

"O efeito cumulativo das sucessivas chuvas torrenciais levará a novas inundações", alertou o serviço meteorológico.

"Isto inclui cheias, deslizamentos e a possibilidade de grandes inundações de rios. Os terrenos suscetíveis e zonas próximas a incêndios recentes serão os mais expostos ao risco pelo fluxo de escombros e correntes rápidas".

Os incêndios florestais destroem a vegetação, muitas vezes ressecada, que mantém o solo no lugar. Quando chegam chuvas torrenciais, essas encostas ficam vulneráveis a deslizamentos de terra e podem ameaçar áreas residenciais.

Embora não seja incomum ver fortes chuvas na Califórnia durante o inverno, as precipitações atuais colocam o estado à prova.

Elas surgem após a seca intensa que atingiu o oeste dos Estados Unidos por mais de duas décadas, o que também levou a um grande aumento dos incêndios florestais - em número e em intensidade.

Segundo cientistas, as mudanças climáticas causadas pelo homem, em parte devido ao uso indiscriminado de combustíveis fósseis, influenciaram essas mudanças drásticas no clima, com chuvas e secas mais intensas.

