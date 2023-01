Bad Bunny, Blackpink e Frank Ocean lideram lista de atrações do Coachella

Bad Bunny, Blackpink e Frank Ocean serão as principais atrações do festival Coachella, que acontecerá em abril no deserto californiano, abrindo um verão de megaeventos nos Estados Unidos, informaram os organizadores nesta terça-feira (10).

Bad Bunny, cantor mais ouvido em streaming no mundo, será o primeiro artista latino a encabeçar o line-up do festival, em um fim de semana que promete ser histórico. Já o grupo sul-coreano de K-pop Blackpink será o primeiro asiático. Ambos estrearam com alarde na edição de 2019, como um prelúdio do que aconteceria dois anos depois.

O Coachella retornou em 2022, após um hiato de três anos. Em 2023, também irão se apresentar a espanhola Rosalía, a islandesa Bjork e o nigeriano Burna Boy, além da banda inglesa Gorillaz, dos pioneiros da New Wave Blondie e do grupo americano de indie rock Boygenius, que inclui Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Domi e JD Beck, dupla de jazz emergente formada por um tecladista francês e um baterista americano, também subirá ao palco, meses depois de disputar, em fevereiro, o Grammy de melhor artista revelação.

O Coachella acontecerá em dois fins de semana, de 14 a 16 de abril e de 21 a 23 de abril.

mdo/bfm/dl/atm;lb/mvv

Tags