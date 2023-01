Alemanha volta a liberar venda de fogos de artifício

Após dois anos de proibição, Alemanha volta a permitir venda de fogos de artifício para celebrar o Ano Novo. Virada do ano é o único período em que a população pode comprar e usar fogos no país.A venda de fogos de artifício para o Réveillon voltou a ser permitida na Alemanha a partir desta quinta-feira (29/12), depois que as vendas foram proibidas por dois anos devido às restrições da pandemia. Na Alemanha, a livre queima de fogos de artifício pela população é permitida apenas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A venda, por sua vez, só é autorizada nos últimos dias do ano. Em outros períodos, queimar fogos mais potentes pode render multas. Como em muitos países, a tradição de lançar fogos de artifício é parte integrante das celebrações da passagem de ano na Alemanha – embora esteja se tornando menos popular. De acordo com uma pesquisa da Universidade das Forças Armadas Alemãs, de Munique, quase dois terços dos entrevistados consideraram positiva a proibição dos últimos dois anos. E que 17% das pessoas questionadas planejam comprar fogos de artifício este ano. A associação da indústria pirotécnica VPI prevê que as vendas de fogos de artifício cheguem a cerca de 120 milhões de euros este ano. Quais as regras para fogos de artifício na Alemanha? Algumas cidades criaram zonas livres de fogos de final de ano, especialmente em áreas movimentadas. A qualidade dos fogos de artifício vendidos de 29 a 31 de dezembro deve ser certificada pelo Instituto Federal de Pesquisa e Teste de Materiais da Alemanha (BAM) ou por uma autoridade comparável da União Europeia (UE). Os compradores devem ter pelo menos 18 anos e as autoridades alemãs recomendam que os fogos de artifício não sejam comprados no exterior. Em 2020 e 2021, quando estava proibida a venda de fogos de artifício no país, toneladas de pirotecnia ilegal foram contrabandeadas para o país. Por que a venda foi proibida nos anos anteriores? Em algumas cidades alemãs, críticos dizem que os fogos de artifício na noite de Ano-Novo fazem as áreas residenciais parecerem zonas de guerra. As autoridades de saúde apontam para um aumento de hospitalizações por, por exemplo, queimaduras graves ou ferimentos nas mãos e nos olhos. A Alemanha havia proibido a venda em 2020 e 2021 principalmente porque os hospitais já estavam sobrecarregados com casos de covid-19 no auge da pandemia. A Cruz Vermelha Alemã pediu cautela ao acender fogos de artifício este ano, alertando que muitos hospitais e clínicas já estão sobrecarregados. "Mesmo que muitas [pessoas] após o intervalo de dois anos agora finalmente queiram comemorar novamente de forma exuberante e com fogos de artifício privados, cautela e consideração devem continuar sendo prioridade", alertou um funcionário da Cruz Vermelha na quarta-feira (28/12). O impacto ambiental dos fogos de artifício também ganhou destaque nos últimos anos. Feita de plásticos nocivos e compostos químicos, a luz pirotécnica não só causa poluição do solo, mas pode afetar seriamente a qualidade do ar. Grupos ambientalistas e o sindicato da polícia alemã pedem, inclusive, a reintrodução da proibição de fogos de artifício. rw (AFP, dpa, KNA)