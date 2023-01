Strasbourg, na zona de rebaixamento da Ligue 1, demite técnico Julien Stephan

O Strasbourg anunciou nesta segunda-feira a demissão do seu treinador Julien Stephan, com a equipe ocupando a zona de rebaixamento da Ligue 1 (19º) e eliminada na última sexta-feira da Copa de França nos pênaltis pelo Angers.

No seu comunicado, o clube garante que Stephan está "suspenso provisoriamente", um mecanismo legal que praticamente sempre termina com a demissão, e que até nova ordem, o seu assistente, Mathieu Le Scornet, assumirá o comando da equipe principal.

Em sua primeira temporada no comando do Strasbourg, Stephan, de 42 anos, levou o time ao sexto lugar na Ligue 1, mas nesta temporada o clube alsaciano venceu apenas uma partida em 17 do campeonato.

Nas próximas duas rodadas, o Strasbourg enfrentará o Lens (2º) e o Lyon (8º).

