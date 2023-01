Sobem para 12 os mortos em confrontos entre manifestantes e forças de ordem no Peru

Os confrontos, nesta segunda-feira (9), entre as forças de ordem e os manifestantes contrários ao governo da presidente Dina Boluarte deixaram ao menos 12 mortos em Juliaca, no sul do Peru, informou a Defensoria do Povo.

"Confirmamos 12 falecidos no dia de hoje em Puno durante confrontos com as forças de ordem nas imediações do aeroporto de Juliaca", disse à AFP uma fonte da Defensoria do Povo.

