Real Madrid manifesta seu "agradecimento e carinho" a Gareth Bale

O Real Madrid expressou seu agradecimento a Gareth Bale, jogador do time merengue durante nove anos, que anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira.

"Diante do anúncio de Gareth Bale de sua aposentadoria do futebol como jogador profissional, o Real Madrid C.F. quer mostrar sua gratidão, admiração e carinho por uma grande lenda do nosso clube e do futebol mundial", disse o Real Madrid em um comunicado.

Bale "fez parte da nossa equipe numa das fases mais vitoriosas da nossa história e representa para sempre muitos dos momentos mais brilhantes da última década", acrescentou o clube merengue, onde Bale jogou entre 2013 e 2022.

O Real Madrid lembra seu gol na final da Liga dos Campeões de 2014 em que a equipe merengue venceu o Atlético de Madrid na prorrogação (4-1) e a dobradinha que marcou contra o Liverpool para vencer a final da Liga dos Campeões de 2018 (3-1), incluindo um espetacular gol de bicicleta.

"A sua figura estará para sempre ligada à história e à lenda do nosso clube", acrescentou o Real Madrid, com quem Bale conquistou 19 títulos, incluindo cinco Champions League e quatro Mundiais de Clubes.

Bale anunciou nesta segunda-feira a sua aposentadoria do futebol "com efeito imediato", depois de ter participado com a sua seleção na Copa do Mundo do Catar, onde foi eliminada na primeira fase.

"Após refletir cuidadosamente e com profundidade, anuncio minha aposentadoria imediata de clubes e do futebol internacional", escreveu o ex-jogador do Real Madrid e do Tottenham, entre outras equipes, e que estava no Los Angeles FC, da liga americana, em mensagem publicada em suas redes sociais.

