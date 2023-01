Presidente da Federação Francesa de Futebol se desculpa por "comentários infelizes" sobre Zidane

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, pediu desculpas a Zinedine Zidane pelas "palavras infelizes" proferidas no domingo em que se referiu ao ex-craque francês, nesta segunda-feira em um comunicado à AFP.

"Quero apresentar as minhas desculpas por esses comentários que não refletem em nada a minha forma de pensar ou a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador que ele se tornou", disse Le Graët um dia depois das declarações polêmicas sobre o ex-técnico do Real Madrid e que lhe renderam muitas críticas, tanto do mundo do futebol quanto da classe política.

Le Graët havia afirmado em declarações à rádio RMC no domingo que "nem teria atendido um telefonema" de Zidane, um dia depois de renovar o contrato com Didier Deschamps até 2026 como treinador da seleção francesa.

Perguntado se Zidane, que parecia a opção número 1 para substituir Deschamps, o havia chamado nos últimos dias, Le Graët foi contundente com o ex-astro.

"Eu nem teria atendido o telefone. Para dizer o quê, 'Olá senhor, não se preocupe, procure outro clube, acabei de chegar a um acordo com Didier'?", disse Le Graët.

Le Graët acrescentou que Zidane "pode fazer o que quiser, não me diz respeito. Não nos conhecemos e nunca pensamos em nos separar de Didier Deschamps".

Estas palavras foram consideradas pela maioria como uma "falta de respeito" em relação a Zidane e exigiram um pedido de desculpas do dirigente, de 81 anos.

O astro dos 'Bleus', Kylian Mbappé, reagiu no mesmo sábado. "Zidane é a França, você não pode desrespeitar a lenda assim", escreveu o jogador do PSG no Twitter.

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castera, também reagiu, exigindo desculpas a Le Graet.

"É uma vergonhosa falta de respeito, que ofende a todos nós, a uma lenda do futebol e do esporte. Um presidente da principal federação esportiva da França não deveria dizer isso. Peço desculpas por essas palavras excessivas sobre Zidane", escreveu a ministra no Twitter.

Nesta segunda-feira, o Real Madrid lamentou "as infelizes declarações" de Le Graët através de um comunicado: "Estas palavras mostram uma falta de respeito para com uma das figuras mais admiradas pelos fãs do futebol em todo o mundo e o nosso clube espera uma retificação imediata", exigiu o clube 'merengue'.

