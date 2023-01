PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL POLÍTICA: Brasil inicia buscas por responsáveis de invasão a sedes dos Três Poderes

MÉXICO EUA: Biden e López Obrador se reúnem no México para tratar crises migratória e do fentanil

=== BRASIL POLÍTICA ===

BRASÍLIA:

Brasil fecha cerco aos 'atos terroristas' em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os líderes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal condenaram, de maneira conjunta, nesta segunda-feira (9), "os atos terroristas" ocorridos no domingo, em Brasília, quando milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

WASHINGTON:

Mundo condena ataque de partidários de Bolsonaro e declara apoio a Lula

Dos Estados Unidos à China, passando pela União Europeia e pela América Latina, vários países condenaram o ataque de apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, que alguns consideram uma "tentativa de golpe de Estado" e "fascista", e manifestaram seu apoio inabalável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

BRASÍLIA:

'Chorei': o amargo retorno ao Palácio do Planalto após a invasão bolsonarista

Pisos sem pedras, vidros quebrados, móveis parcialmente submersos e um cheiro persistente de gás lacrimogêneo. O estado do Palácio do Planalto, sede da presidência em Brasília depredado por bolsonaristas, arrancou lágrimas.

BRASÍLIA:

Falhas de segurança em Brasília despertam dúvidas após ataque aos Três Poderes

Um dia após o ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, surgem muitas perguntas sobre o pouco preparo, a imperícia e até a eventual cumplicidade das forças de segurança do Distrito Federal nos atos deste domingo (8).

BRASÍLIA:

Lula vistoria destruição após invasão de bolsonaristas em Brasília

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retornou na noite de domingo (8) a Brasília para vistoriar os estragos no Palácio do Planalto causados por apoiadores de Jair Bolsonaro, que condenou sem veemência o vandalismo.

=== MÉXICO EUA DIPLOMACIA ===

MÉXICO:

Biden e López Obrador se reúnem no México para tratar crises migratória e do fentanil

O presidente americano, Joe Biden, se reunirá nesta segunda-feira (9) com seu seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para discutir a incessante migração ilegal e o tráfico de fentanil, duas crises sem solução a curto prazo.

Por Alexander MARTÍNEZ e Yussel GONZÁLEZ

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- EUROPA

LONDRES:

Executivo britânico se reúne com sindicatos para tentar acalmar greves

O governo britânico se reúne com representantes sindicais, nesta segunda-feira (9), em uma tentativa de acalmar as múltiplas greves em diferentes setores, deflagradas para reivindicar melhores salários, em um contexto de grave crise social pelo aumento no custo de vida.

Por Anna CUENCA

BRUXELAS:

UE e Otan propõem fortalecer sua cooperação

A União Europeia (UE) e aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pretendem reforçar a sua cooperação, segundo um comunicado conjunto que a AFP obteve acesso nesta segunda-feira (9).

-- ÁSIA

GENEBRA:

ONU pede 'investimentos maciços' para reconstruir Paquistão

Paquistão, "vítima do caos climático e de um sistema financeiro mundial moralmente falido", precisa de "investimentos maciços" da comunidade internacional para sua reconstrução após as enchentes deste verão, alertou o secretário-geral da ONU nesta segunda-feira (9).

Por Nina LARSON e Agnès PEDRERO

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã condena mais três pessoas à morte por relação com protestos

A Justiça iraniana condenou mais três pessoas à morte por envolvimento nos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini - anunciou a agência de notícias do Poder Judiciário, a Mizan Online, nesta segunda-feira (9).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Camada de ozônio terá se recuperado em quatro décadas, diz ONU

A camada de ozônio, que cobre a estratosfera e protege o planeta da radiação solar, terá se reconstituído nas próximas quatro décadas, se continuar na trajetória atual - afirma um relatório científico internacional divulgado nesta segunda-feira (9).

ATENAS:

Começa julgamento de mulher acusada de matar as três filhas na Grécia

Uma mulher grega de 34 anos, suspeita de assassinar suas três filhas em um período de três anos, compareceu a um tribunal em Atenas nesta segunda-feira (9), no início do julgamento deste caso que chocou a Grécia.

Por Yannick PASQUET

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

