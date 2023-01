Olympique de Marselha contrata meia ucraniano Malinovskyi, do Atalanta

O Olympique de Marselha anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia-atacante ucraniano Ruslan Malinovskyi, da Atalanta, por empréstimo com opção de compra.

A chegada de Malinovskyi, de 29 anos, era um desejo do OM desde o início da temporada.

A equipe francesa não divulgou as condições para o empréstimo do jogador, mas segundo diferentes meios de comunicação será feito com uma opção de compra obrigatória de 10 milhões de euros (10,75 milhões de dólares) mais três em variantes.

A contratação do ex-jogador de Genk permitirá ao OM compensar o desfalque devido a uma lesão grave do marroquino Amine Harit, que não poderá jogar até o final da temporada.

Em três temporadas e meia no Atalanta, Malinovskyi fez 143 partidas, marcando 30 gols e dando 24 assistências. Foi o melhor passador da Serie A em 2021 e disputou três edições da Liga dos Campeões com o time de Bergamo.

