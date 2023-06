Review: Anker Soundcore Life Q30

O Q30 Soundcore é um fone de ouvido sem fio de alto nível que oferece um excelente custo-benefício. Para quem está buscando um aparelho sem fio com ótima construção, confiável e de alta performance por um preço razoável, o Q30 é, sem dúvidas, uma ótima escolha.



Produzido pela marca Anker, o Q30 foi projetado para ser confortável e se ajustar perfeitamente ao ouvido, garantindo que fique no lugar durante o uso sem causar desconforto, mesmo após longas sessões de uso. Além disso, é leve e possui uma estrutura compacta, o que o torna fácil de transportar. A duração da bateria é surpreendentemente longa, podendo chegar até 40 horas com o sistema de cancelamento de ruído ativado, o que significa que você pode ouvir sua música o dia todo sem precisar se preocupar em recarregá-lo e fazendo uso de todas as funcionalidades do produto.



O som produzido pelo Q30 é claro e potente, com graves profundos e agudos relativamente precisos. Comparados com outros fones mais caros, deixa um pouco a desejar, mas se mantém extremamente competitivo, dado o preço. Graças à tecnologia Bluetooth 5.0, é garantida uma conexão estável e sem falhas. Além disso, seu sistema de cancelamento de ruído ativo ajuda a minimizar o ruído de fundo indesejado, o que é especialmente útil em ambientes barulhentos, como em parques, aviões ou em um escritório movimentado.



Q30 vem com um par de almofadas de courino (Foto: Divulgação)



Os botões em cada fone de ouvido são fáceis de acessar e permitem controlar o volume, alterar as músicas e atender ligações com facilidade. O aparelho inteiro é resistente à água, o que o torna perfeito para usar enquanto pratica esportes ou ao ar livre. A qualidade de construção do Q30 é excelente e os fones de ouvido parecem ser duráveis. Entretanto, o Q30 vem com um par de almofadas de courino, que tendem a se desgastar e rasgarem com o tempo por serem menos resistentes que outros materiais. A caixa de carregamento também é compacta e fácil de transportar, o que é conveniente se você estiver viajando ou fora de casa por um período prolongado de tempo. Ainda no quesito conveniência, o fone utiliza o padrão USB tipo C para seu carregamento.



Para o público gamer, os fones de ouvido Soundcore Q30 são uma ótima opção por causa da boa qualidade de som, que permite ouvir todos os detalhes de um jogo, e pela conexão Bluetooth 5.0 estável. Testado em consoles da geração atual e no PC, o aparelho desempenhou muito bem o papel de prover um palco de som excepcional. O cancelamento de ruído ativo e a bateria de até 40 horas também são grandes vantagens para quem curte longas jogatinas e não dispõe de um espaço exclusivo para elas ou para quem joga em qualquer lugar usando um console portátil.



O fone utiliza o padrão USB tipo C para seu carregamento (Foto: Divulgação)



O Soundcore Q30 é uma ótima opção para aqueles que procuram por um fone de ouvido sem fio confiável e de alta qualidade a um preço bastante acessível. Se você está procurando por um fone de ouvido sem fio que ofereça qualidade de som, conforto durante o uso prolongado, conveniência e tempo de uso estendido, o Soundcore Q30 é definitivamente uma opção a ser considerada.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: