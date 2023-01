Jogador da NFL Damar Hamlin deixa hospital em Cincinnati e continua recuperação em Buffalo

O jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, recebeu alta do hospital onde estava se recuperando em Cincinnati nesta segunda-feira, uma semana depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da NFL, e continuará sua recuperação em um centro médico em Buffalo, disseram os médicos.

Hamlin recebeu alta do Centro Médico da Universidade de Cincinnati e voou para Buffalo, Nova York, onde continuará sua recuperação em outro hospital.

"Estamos entusiasmados e orgulhosos em compartilhar que Damar Hamlin recebeu alta do hospital e voltou para Buffalo", disse o UC Medical Center.

"Ele está bem e esta é a próxima etapa de sua recuperação", acrescentou o comunicado médico.

Em postagens no Twitter, Hamlin agradeceu à equipe médica de Cincinnati enquanto prestava homenagem ao apoio em todo o mundo dos esportes.

"Muito agradecido pelos cuidados incríveis que recebi na UCMC", escreveu Hamlin, acrescentando que a equipe de seu novo hospital, o Buffalo General Medical Center, "já me fez sentir em casa. Ver o mundo reunido ao meu redor no domingo foi realmente uma sensação incrível".

"O amor que todos me mostraram é o mesmo amor que pretendo retribuir ao mundo e muito mais", acrescentou o jogador.

O defensor de 24 anos ficou em estado crítico na última segunda-feira depois de desmaiar durante o confronto do Bills com o Cincinnati Bengals, forçando a suspensão do jogo.

O incidente emocionou o mundo dos esportes e mais uma vez gerou debates sobre os constantes choques sofridos pelos jogadores do esporte mais popular dos Estados Unidos.

Hamlin havia feito um progresso constante desde que entrou no hospital na semana passada, recuperando a consciência na quarta-feira antes de se dirigir aos companheiros de equipe por videochamada na sexta-feira.

O médico do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, William Knight, que acompanhou Hamlin ao aeroporto antes de sua transferência para Buffalo nesta segunda-feira, alertou que ainda é muito cedo para dizer se o jogador dos Bills retomará sua carreira na NFL.

"Ele ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de recuperação. Estamos muito encantados de ver onde ele está hoje. Ele está acordado, está andando, tem um incrível senso de humor", disse Knight a repórteres durante uma entrevista coletiva.

