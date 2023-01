Flamengo assina pré-contrato com goleiro argentino Rossi, do Boca Juniors

O Flamengo, campeão da última Copa Libertadores, assinou um acordo para contar com o goleiro argentino Agustín Rossi, do Boca Juniors, a partir de julho, informou nesta segunda-feira o clube carioca que, no entanto, espera antecipar sua vinda.

"Flamengo e Agustin Rossi assinaram um pré-contrato de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027", indicou o clube carioca no Twitter.

Rossi, de 27 anos, está nos últimos seis meses de vínculo com a equipe 'xeneize', e com isso, de acordo com o regulamento do futebol, pode assinar um pré-contrato como jogador livre com o time que quiser.

Nesses casos, normalmente o novo clube do jogador acerta um valor financeiro com o time anterior para que o atleta possa vir imediatamente. Dessa forma, o elenco antigo garante um pagamento pela transferência.

O Flamengo espera seguir esse caminho e chegar a um acordo com o Boca para que Rossi se instale no Rio o mais rápido possível, segundo a imprensa brasileira.

Agora comandado pelo português Vítor Pereira, que na última temporada dirigiu o Corinthians, o Flamengo disputará o Mundial de Clubes em fevereiro no Marrocos e o Brasileirão a partir de abril.

O goleiro titular dos 'xeneizes' nos últimos tempos vai lutar pela posição com Santos, de 32 anos.

A chegada de Rossi ao time carioca não ficou livre de polêmicas.

Setores da torcida rubro-negra se manifestaram nas redes sociais exigindo que a diretoria não contrate o goleiro devido a denúncias de suposta violência de gênero movidas pela ex-namorada, algo que foi revelado em 2017, quando ele assinou com o Boca.

