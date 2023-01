Djokovic e Kyrgios disputarão partida de exibição beneficente na Austrália

Duas das estrelas da ATP, o sérvio Novak Djokovic e o australiano Nick Kyrgios vão disputar na próxima sexta-feira uma partida de exibição beneficente na Rod Laver Arena antes do inicio do Aberto da Austrália, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores do primeiro Grand Slam do ano.

Djokovic, nove vezes vencedor em Melbourne, volta à Austrália um ano depois de ter sido deportado por se recusar a se vacinar contra a covid-19.

Embora os dois tenistas tenham passado por momentos de tensão, principalmente quando Kyrgios chamou Djokovic de "idiota", suas relações melhoraram depois que o australiano apoiou o sérvio quando ele foi expulso da Austrália.

Os dois se enfrentaram no ano passado na final de Wimbledon, com vitória do europeu em um jogo de quatro sets.

