Comunicado do Business Wire :Tigo

Tigo Energy, Inc. ("Tigo" ou a "Empresa"), líder no fornecimento de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, assinou um contrato definitivo com a L1 Energy para aquisição de US$ 50 milhões em Notas Conversíveis recém-emitidas (as "Notas") para apoiar futuras oportunidades de crescimento da Empresa mediante implantação de suas soluções inteligentes de armazenamento de energia e energia solar bem como pagamento de dívidas existentes. A transação foi concluída simultaneamente com a assinatura.

As Notas comportam uma taxa de juro anual fixa de 5,0% com uma data de maturidade de 36 meses. As Notas podem ser convertidas a critério do investidor em ações ordinárias da Tigo ou um instrumento de patrimônio equivalente criado como resultado de um Evento de Empresa Pública, que inclui uma fusão com uma Empresa de Aquisição de Propósito Especial. O preço de conversão está baseado em uma avaliação pré-monetária de US$ 550 milhões, excluindo ações passíveis de emissão quanto às Notas e quaisquer ações aplicáveis emitidas e associadas a um Evento de Empresa Pública.

"Estamos na expectativa de implantar este capital para promover nossa missão de fornecer soluções solares cruciais que otimizam a segurança, o rendimento e os custos", disse Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo. "Este investimento, junto com os procedimentos antecipados de nossa combinação de negócios com a Roth CH Acquisition IV Co., nos coloca em uma sólida posição à medida que buscamos entrar em mercados públicos e continuar nossa firme trajetória de crescimento."

Em 6 de dezembro de 2022, a Tigo e a Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG)("ROCG") anunciaram um contrato de combinação de negócios que deverá resultar na Tigo se tornando uma empresa pública. Após a conclusão da transação, sujeito à aprovação dos acionistas da ROCG e outros requisitos habituais, a empresa combinada será denominada "Tigo Energy, Inc." e é esperado que seja cotada na NASDAQ sob o símbolo "TYGO". A transação deve ser finalizada no segundo trimestre de 2023.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e a tecnologia de otimizador solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem monitoramento de energia em tempo real e proporcionam desligamento rápido exigido por código no nível de módulo. A Empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar adicional. Para mais informação, acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Roth CH Acquisition IV Co.

A Roth CH Acquisition IV Co. é uma empresa em estágio de desenvolvimento constituída com a finalidade de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com um ou mais negócios. A Roth CH é administrada em conjunto por afiliadas da Roth Capital Partners e Craig-Hallum Capital Group. Sua oferta pública inicial ocorreu em 5 de agosto de 2021, levantando cerca US$ 115 milhões. Para mais informação, acesse www.rothch.com.

Sobre a L1 Energy

L1 Energy é a divisão de investimentos em energia da LetterOne (L1). A L1 está construindo um grupo de energia seguro e de crescimento sustentável, reconhecido como uma parceria de escolha em seu setor e permitindo a transição a uma economia de baixo carbono e mais circular. A L1 foi fundada em 2013 e é um grupo de investimento a longo prazo com sede em Luxemburgo que administra mais de US$ 20 bilhões de capital com foco em setores fundamentais para a prosperidade sustentável da sociedade. A L1 acredita que capital a longo prazo, experiência inigualável no setor, equipes de classe mundial e engajamento ativo trarão recompensas a investidores, funcionários e sociedade, ao gerar negócios que importam.

Informações Adicionais e Onde Encontrá-las

Os detalhes da transação fornecidos acima são apenas para fins informativos e contêm informações quanto a uma proposta de combinação de negócios (a "Proposta de Combinação de Negócios") entre Tigo, Roth CH IV e Roth IV Merger Sub Inc., uma subsidiária integral da Roth CH IV, quanto às transações contempladas no contrato de combinação de negócios. Em conexão com a Proposta de Combinação de Negócios, a Roth CH IV efetuou um registro no Formulário S-4, que inclui uma versão preliminar da declaração de procuração a ser enviada aos acionistas da Roth CH IV e um prospecto preliminar para o registro de valores mobiliários da Roth CH IV em conexão com a Combinação de Negócios Proposta (conforme alterada de tempos em tempos, a "Declaração de Registro"). Uma descrição completa dos termos da Proposta de Combinação de Negócios é fornecida na Declaração de Registro apresentada pela Roth CH IV à SEC. A Roth CH IV recomenda aos investidores, acionistas e outras pessoas interessadas que leiam a Declaração de Registro, bem como outros documentos apresentados à SEC, pois estes documentos irão conter informações importantes sobre a Roth CH IV, a Tigo e a Proposta de Combinação de Negócios. Se e quando a Declaração de Registro for declarada efetiva pela SEC, a declaração de procuração / prospecto definitivo e outros documentos relevantes serão enviados aos acionistas da Roth CH IV a partir de uma data de registro a ser estabelecida para votação na Combinação de Negócios Proposta. Os acionistas e outras pessoas interessadas também poderão obter uma cópia da declaração de procuração, sem custo, ao dirigir uma solicitação a: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. A declaração de procuração preliminar e, uma vez disponível, a definitiva também podem ser obtidas, sem ônus, no site da SEC (www.sec.gov). As informações contidas ou que podem ser acessadas através de sites citados neste comunicado à imprensa não são incorporadas por referência, nem fazem parte deste comunicado à imprensa.

Declarações Prospectivas

Esta comunicação contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, expectativas ou previsões de Roth CH IV e Tigo sobre desempenho ou condições financeiras ou comerciais futuras. As declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Em geral, declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas ações futuras possíveis ou assumidas, estratégias de negócios, eventos ou resultados de operações, são declarações prospectivas. Estas declarações podem ser precedidas, seguidas por ou incluir palavras como "acredita", "estima", "espera", "projeta", "prevê", "pode", "irá", "deveria", "busca", "planeja", "programado", "antecipa" ou "pretende" ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que eventos, resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados por tais declarações. Alguns destes riscos são identificados e discutidos no prospecto final da Roth CH IV para sua oferta pública inicial apresentada à SEC em 6 de agosto de 2021 sob o título "Fatores de Risco". Estes fatores de risco serão importantes a serem considerados na determinação de resultados futuros e devem ser revistos em sua totalidade. Estas declarações prospectivas são expressas de boa fé, sendo que a Roth CH IV e a Tigo acreditam que há uma base razoável para elas. Contudo, não há garantia de que eventos, resultados ou tendências identificados nestas declarações prospectivas ocorrerão ou serão alcançados. As declarações prospectivas falam se referem apenas à data em que são feitas, e nem a Roth CH IV nem a Tigo têm qualquer obrigação, e se isentam expressamente de qualquer obrigação de atualizar, alterar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Além dos fatores divulgados anteriormente nos relatórios da Roth CH IV e apresentados à SEC e identificados em outras partes deste comunicado, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: (i) expectativas quanto às estratégias e desempenho financeiro futuro da Tigo, incluindo seus planos ou objetivos de negócios futuros, desempenho e oportunidades prospectivos e concorrentes, receitas, produtos e serviços, preços, despesas operacionais, tendências de mercado, liquidez, fluxos de caixa e usos de caixa, despesas de capital e a capacidade da Tigo de investir em iniciativas de crescimento e buscar oportunidades de aquisição; (ii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam ocasionar a rescisão do contrato de combinação de negócios; (iii) o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra a Roth CH IV ou a Tigo após o anúncio da Proposta de Combinação de Negócios e as transações contempladas por ela; (iv) a incapacidade de concluir a Fusão proposta devido, entre outras coisas, à falha em obter a aprovação dos acionistas da Roth CH IV nos termos e cronograma esperados, e ao risco de que as aprovações regulatórias necessárias para a incorporação não sejam obtidas ou obtidas sujeitas a condições não previstas; (v) o risco de que a proposta de combinação de negócios ou outra combinação de negócios não seja concluída até o prazo de combinação de negócios da Roth CH IV e o possível fracasso em obter uma prorrogação do prazo de combinação de negócios; (vi) o risco de que o anúncio e a consumação da Fusão proposta interrompa as operações atuais e os planos futuros da Tigo; (vii) a capacidade de reconhecer os benefícios antecipados da proposta de Fusão; (viii) custos inesperados referentes à proposta de Fusão; (ix) o valor de quaisquer resgates pelos detentores existentes das Ações Ordinárias da Roth CH IV sendo maior do que o esperado; (x) liquidez limitada e negociação de títulos da Roth CH IV; (xi) risco geopolítico e mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (xii) a possibilidade de que a Roth CH IV e/ou a Tigo possam ser prejudicados por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (xiii) risco operacional; (xiv) risco de que a pandemia de COVID-19 e as respostas locais, estaduais e federais para lidar com a pandemia possam ter um efeito adverso em nossas operações comerciais, bem como em nossa situação financeira e resultados operacionais; e (xv) os riscos de que a consumação da Fusão proposta seja substancialmente adiada ou não ocorra.

Quaisquer projeções financeiras neste comunicado são declarações prospectivas baseadas em suposições inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das quais estão além do controle da Roth CH IV e da Tigo. Embora todas as projeções sejam necessariamente especulativas, a Roth CH IV e a Tigo acreditam que a preparação de informações financeiras prospectivas envolve níveis cada vez mais altos de incerteza quanto mais longe a projeção se estende a partir da data de preparação. As suposições e estimativas subjacentes aos resultados projetados são inerentemente incertas, estando sujeitas a uma ampla variedade de riscos e incertezas comerciais, econômicos e competitivos significativos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contidos nas projeções. A inclusão de projeções nesta comunicação não deve ser considerada uma indicação de que a Roth CH IV e a Tigo, ou seus representantes, consideraram ou consideram as projeções como uma previsão confiável de eventos futuros.

Os números anualizados, pro forma, projetados e estimados são utilizados apenas para fins ilustrativos, não são previsões e podem não refletir os resultados reais.

A lista de fatores acima não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que uma pessoa possa desejar ao considerar um investimento na Roth CH IV e não se destina a formar a base de uma decisão de investimento na Roth CH IV. Os leitores devem revisar com cuidado os fatores anteriores bem como outros riscos e incertezas descritos na seção "Fatores de Risco" da Declaração de Registro e outros relatórios, que Roth CH IV apresentou ou irá apresentar de tempos em tempos à SEC. Pode haver riscos adicionais que nem a Roth CH IV nem a Tigo conhecem atualmente, ou que a Roth CH IV e a Tigo acreditam atualmente serem imateriais, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos em declarações prospectivas. Por estas razões, entre outras, os investidores e outras pessoas interessadas são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Todas as declarações prospectivas orais e escritas subsequentes referentes à Roth CH IV e à Tigo, à Combinação de Negócios Proposta ou outros assuntos, atribuíveis à Roth CH IV e à Tigo ou a qualquer pessoa atuando em seu nome, são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares acima.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230109005818/pt/

Contato

Contatos de Relações com Investidores Matt Glover ou Jeff Grampp, Analista Financeiro Certificado Gateway Group, Inc. (949) 574-3860 TYGO@gatewayir.com

Roth CH Acquisition IV Co. RothCH@roth.com

