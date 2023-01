Comunicado do Business Wire :New Frontier Advisors, LLC

O Dr. Richard Michaud, presidente e CEO da New Frontier Advisors, LLC anunciou hoje a publicação da sua mais recente pesquisa sobre teoria e prática em gestão de investimentos: Finance's Wrong Turns: A New Framework for Financial Markets, Asset Management, and Social Science, publicada pela Palgrave Macmillan.

Há uma crise fundamental no que diz respeito à teoria financeira e à prática profissional em investimentos. Há poucas evidências confiáveis de que estratégias ativas de investimentos e as tradicionais tecnologias quantitativas de investimentos podem fornecer retornos ajustados ao risco e aos custos superiores a horizontes de investimentos relevantes ao investimento. Os investidores geralmente adotam índice sem informação de custo mínimo ou investimentos em fundos com fatores baseados em regras. Por que os investidores estão ignorando cada vez mais a gestão profissional de ativos? É possível justificar a gestão profissional de ativos?

A teoria econômica e financeira estava errada há mais de sessenta anos, e é a causa fundamental da ineficácia persistente da gestão profissional de ativos. Axiomas matemáticos que pretendiam definir a teoria econômica racional são agora entendidas como comprovadamente inconsistentes com os padrões persistente de tomada de decisão humana racional. Basicamente, as finanças e as ciências sociais precisavam recuar antes de se estabelecerem em um caminho mais produtivo e útil.

Uma nova apreciação do contexto sociológico da teoria econômica e financeira por meio do modelo baseado em agentes, inovações em teoria da preferência e um novo contexto para a utilidade esperada levam a uma nova compreensão dos mercados de ações modernos como uma intermediária financeira e estrutura exclusivamente apropriada para alcançar objetivos de investimentos a longo prazo. O resultado final é um contexto sociológico mais humano para teoria financeira e econômica e uma melhor prática de investimentos.

O Finance's Wrong Turns usa a estrutura econômica ensinada na maioria das salas de aulas das faculdades de administração e em apresentações profissionais, jogando uma nova luz nas limitações das ferramentas tradicionais de gestão quantitativa de ativos. Com uma linguagem não técnica, Michaud discute as ferramentas estatísticas contemporâneas e as inovações e metodologias americanas patenteadas a fim de redefinir a otimização dos portfólios e os procedimentos para melhorar a gestão financeira profissional.

Sobre o autor

O Dr. Richard Michaud é presidente, fundador e CEO da New Frontier Advisors. Tem Ph.D. em matemática e estatística pela Universidade de Boston e ensina gestão de investimentos na Universidade de Columbia. Suas pesquisas e consultoria focam em alocação de ativos, estratégias de investimentos, gestão global de investimentos, otimização, avaliação de ações e custos de negociação. É o autor de Efficient Asset Management (Harvard 1998, 2a. ed., Oxford 2008, com Robert Michaud), Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection (Monografia de pesquisa do CFA, 1999), e mais de 60 artigos publicados em periódicos, manuscritos e relatórios disponíveis em SSRN.com e Researchgate.com e no site www.newfrontieradvisors.com. É codetentor de quatro patentes americanas em gestão de ativos e otimização de portfólios, vencedor do prêmio Graham and Dodd Scroll por seu trabalho em otimização, ex-membro do comitê editorial do Financial Analysts Journal (periódico de analistas financeiros), editor associado do Journal of Investment Management (periódico de gestão de investimentos), e ex-diretor do "Q" Group. A pesquisa do Dr. Michaud foi recentemente destacada no WatersTechnology 2019: "Matemática rebelde." Na imprensa, esteve em notáveis artigos, como no Institutional Investor 2010: Modern Portfolio Theory's Evolutionary Road (A estrada evolutiva da teoria moderna de portfólio) e em Pensions & Investments2003 "Markowitz diz que Michaud criou uma inovação."

Sobre a New Frontier Advisors

New Frontier A New Frontier Advisors, LLC é uma firma privada de investimentos com sede em Boston, Massachusetts. A New Frontier otimiza portfólios de investimentos para assessores financeiros e seus clientes, assim eles têm a mais alta probabilidade de alcançar suas metas financeiras. A New Frontier foi fundada em 1999 e gerencia aproximadamente $ 4,5 bilhões em ativos. Como líder em otimização de portfólios e a primeira estrategista em fundos negociados em bolsa (EFT), a New Frontier foi pioneira em criar portfólios usando EFTs. Através de nossas pesquisas, tecnologia patenteada de investimento em otimização e reequilíbrio de portfólios, e processo de investimentos comprovado, estamos comprometidos com a criação de portfólios gerenciados por risco mais eficazes para nossos clientes.

