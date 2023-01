Clubes da elite estreiam na Copa da Itália

As oitavas de final da Copa da Itália, que acontecem nesta semana e na próxima, marcam a entrada na disputa dos grandes times da Serie A, incluindo a Inter de Milão, atual campeã, que abre os jogos nesta terça-feira contra um dos últimos dois sobreviventes da Serie B, o Parma.

Três dias depois de terem sido surpreendidos no final do jogo fora de casa contra o Monza (2-2) no campeonato italiano, os "nerazzurri" vão tentar evitar qualquer excesso de confiança contra o Parma (atual sexto colocado da segunda divisão), que espera voltar a contar com o seu goleiro e capitão Gianluigi Buffon, lesionado na coxa desde o dia 1º de outubro.

O outro representante da Serie B ainda na disputa, o Gênova, joga na quinta-feira, no Estádio Olímpico, contra a Roma.

O Genoa (terceiro no seu campeonato) é treinado desde dezembro pelo ex-jogador da seleção italiana Alberto Gilardino, um dos cinco campeões mundiais de 2006 que comandam times da segunda divisão, juntamente com Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi e Fabio Grosso.

Os oito melhores da Serie A da última temporada entram na disputa por estas oitavas de final, depois de terem ficado isentos de disputar as duas rodadas anteriores e terão o privilégio de jogar em casa.

Esperam-se, portanto, poucas surpresas. Mas, teoricamente, o Milan não deverá ter vida fácil diante do Torino na quarta-feira, assim como a Juventus (que detém o recorde de títulos nesta competição com 14), que receberá o Monza no dia 19 de janeiro, equipe que derrotou em setembro (1-0) no campeonato.

--- Programação das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 10 de janeiro

(17h00) Inter de Milão - Parma

- Quarta-feira, 11 de janeiro

(17h00) Milan - Torino

- Quinta-feira, 12 de janeiro

(14h00) Fiorentina - Sampdoria

(17h00) AS Roma - Genoa

- Terça-feira, 17 de janeiro

(17h00) Napoli - Cremonese

- Quinta-feira, 19 de janeiro

(11h00) Atalanta - La Spezia

(12h00) Lazio - Bologna

(17h00) Juventus - Monza

