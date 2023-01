Bolsonaro é internado nos EUA com dores abdominais (imprensa)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado, nesta segunda-feira (9), em uma clínica em Orlando, nos Estados Unidos, com fortes dores abdominais, segundo a imprensa brasileira.

Bolsonaro, que deixou o Brasil no fim de dezembro, evitando, assim, entregar a faixa presidencial a seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, foi internado no hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, segundo o jornal O Globo.

A internação ocorreu um dia depois dos violentos atos antidemocráticos em Brasília.

O ex-presidente foi submetido a diversas cirurgias por dores abdominais depois do atentado que sofreu em 2018, quando foi esfaqueado durante um comício de campanha na cidade mineira de Juiz de Fora.

Em uma de suas últimas mensagens públicas, veiculada no Twitter no domingo, Bolsonaro negou qualquer vínculo com os atos golpistas na capital federal, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes.

