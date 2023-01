Biden dá apoio 'incondicional' a Lula e o convida para visitar a Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu seu apoio "incondicional" ao presidente Lula nesta segunda-feira (9), um dia depois do ataque de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília, e o convidou para visitar a Casa Branca no próximo mês.

Em um telefonema, "o presidente Biden expressou o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil", declarou a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que Biden, que participa de uma cúpula regional no México, convidou Lula para visitá-lo "no início de fevereiro".

