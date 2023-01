Athletic Bilbao e Osasuna empatam (0-0) no encerramento da 16ª rodada do Espanhol

Athletic Bilbao (7º) e Osasuna (8º) empataram nesta segunda-feira em 0 a 0 no estádio de San Mamés, no jogo que fechou a 16ª rodada do campeonato espanhol, num duelo entre duas equipes que lutam para disputar torneios europeus na próxima temporada.

As melhores chances foram do Athletic que teve amplo domínio, com uma pressão que desarmou o Osasuna, defendido pelo goleiro Aitor Fernández.

No entanto, os 'Rojillos' tiveram a última chance aos 89 minutos, quando Manu Sánchez, que ficou sozinho diante de Unai Simón após um passe de Rubén García. Mas o goleiro do time espanhol venceu o duelo e salvou um ponto para os donos da casa.

Com a distribuição dos pontos, o Athletic Bilbao é sétimo com 26 enquanto o Osasuna é oitavo com dois a menos. O Betis, quarto colocado (na última posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões), tem 28.

O Barcelona é o líder isolado com 41 pontos depois de vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0, aproveitando a derrota do Real Madrid para o Villarreal (2-1). A equipe 'merengue' ficou atrás, com três pontos a menos.

-- Resultados das partidas da 16ª rodada do campeonato espanhol:

- Sexta-feira:

Elche - Celta Vigo 0 - 1

Valencia - Cádiz 0 - 1

- Sábado:

Villarreal - Real Madrid 2 - 1

Mallorca - Valladolid 1 - 0

Espanyol - Girona 2 - 2

- Domingo:

Almería - Real Sociedad 0 - 2

Rayo Vallecano - Betis 1 - 2

Sevilla - Getafe 2 - 1

Atlético de Madrid - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

Athletic Bilbao - Osasuna 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

5. Atlético de Madrid 27 16 8 3 5 23 15 8

6. Villarreal 27 16 8 3 5 19 12 7

7. Athletic Bilbao 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Osasuna 24 16 7 3 6 16 16 0

9. Rayo Vallecano 23 16 6 5 5 23 20 3

10. Mallorca 22 16 6 4 6 14 15 -1

11. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

12. Girona 18 16 4 6 6 24 26 -2

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Valladolid 17 16 5 2 9 13 24 -11

16. Celta Vigo 16 16 4 4 8 16 27 -11

17. Sevilla 15 16 3 6 7 16 24 -8

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

bds/pm/aam

