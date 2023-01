Arsenal vence Oxford (3-0) e vai enfrentar o City na próxima fase da Copa da Inglaterra

O Arsenal fez jus ao seu status de favorito e venceu por 3 a 0 o Oxford, da terceira divisão, nesta segunda-feira, pela terceira fase da FA Cup, e agora enfrentará o Manchester City em um confronto de alto nível.

No Kassam Stadium, os 'Gunners' tiveram que esperar a última meia hora para garantir o triunfo. Mohamed Elneny abriu o placar com uma cabeçada (63) e Eddie Nketiah fechou com uma dobradinha (70 e 76).

"Tivemos de aumentar o nível porque não fomos suficientemente bem no primeiro tempo e acho que conseguimos no segundo", disse Nketiah.

"Não foi o melhor sorteio, mas estamos preparados para isso", disse ele sobre o duelo com o City.

Aproveitando a lesão do brasileiro Gabriel Jesus, Nketiah, de 23 anos, marcou quatro gols em quatro jogos desde o fim da longa pausa para a realização da Copa do Mundo do Catar.

O Arsenal, líder da Premier League, dominou o jogo, mas teve dificuldades para encaminhar a vitória ao não conseguir criar chances claras.

Na quarta fase, que será realizada entre 27 e 30 de janeiro, o Arsenal visita o Manchester City, que goleou o Chelsea (4-0) em seu estádio, no domingo.

--- Resultados da terceira fase da Copa da Inglaterra com presença de equipes da primeira divisão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Everton 3 - 1

- Sábado:

Gillingham (4ª) - (+) Leicester 0 - 1

Crystal Palace - (+) Southampton 1 - 2

(+) Tottenham - Portsmouth (3ª) 1 - 0

(+) Blackpool (2ª) - Nottingham 4 - 1

Middlesbrough (2ª) - (+) Brighton 1 - 5

Hull (2ª) - (+) Fulham 0 - 2

Bournemouth - (+) Burnley 2 - 4

Brentford - (+) West Ham 0 - 1

(+) Sheffield Wednesday (3ª) - Newcastle 2 - 1

Liverpool - Wolverhampton 2 - 2 (vão se enfrentar novamente)

- Domingo:

Cardiff City (2ª) - Leeds United 2 - 2 (vão se enfrentar novamente)

(+) Manchester City - Chelsea 4 - 0

Aston Villa - (+) Stevenage FC (4ª) 1 - 2

- Segunda-feira:

Oxford United (3ª) - (+) Arsenal 0 - 3

Obs.: os times sem a referida divisão jogam na Premier League. Os times precedidos do sinal (+) estão classificados para as oitavas de final.

