Arábia Saudita será palco do próximo duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo

O Paris Saint-Germain de Lionel Messi jogará um amistoso em Riad no dia 19 de janeiro contra uma seleção de jogadores dos clubes sauditas Al-Hilal e Al-Nassr, com o qual o astro português Cristiano Ronaldo assinou recentemente, informou nesta segunda-feira o atual campeão francês.

Como de praxe nesta época do ano já que o clube pertence a um fundo catari (desde 2011), os parisienses viajarão a Doha no dia 17 de janeiro onde vão se concentrar e disputarão vários amistosos.

Além do aspecto financeiro da operação, a viagem servirá desta vez para os dois jogadores que dominaram o futebol nas últimas duas décadas se enfrentarem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ronaldo, de 37 anos, acaba de assinar com o Al-Nassr até 2025, com um contrato de 200 milhões de euros, depois de deixar o Manchester United em novembro.

A chegada do português se insere na vontade das autoridades sauditas de atrair interesse para o seu campeonato local tendo em vista a eventual apresentação de uma candidatura conjunta (com a Grécia e o Egito) para a organização do Mundial de 2030.

A rivalidade entre Messi (vencedor de sete Bolas de Ouro) e Ronaldo (de cinco) animou o mundo do futebol nos últimos anos, especialmente no período 2009-2011, quando o argentino era a estrela do Barcelona e o português, do Real Madrid.

rbo/smr/mcd/aam

Tags