Apesar de ausência no Aberto da Austrália, Alcaraz segue liderando ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz, que não vai disputar o próximo Aberto da Austrália devido a lesão, se manteve no topo do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira, à frente do compatriota Rafael Nadal.

Apesar da ausência de Alcaraz em Melbourne, Nadal, vencedor na Austrália no ano passado, não conseguirá recuperar o primeiro lugar do ranking, já que o jovem espanhol tinha poucos pontos a defender, tendo sido eliminado na terceira rodada no ano passado no primeiro 'major' do ano.

Mas outros tenistas poderão deixar Melbourne como número um do ranking: o norueguês Casper Ruud (N.3) ocupará o trono se chegar à final e o grego Stefanos Tsitsipas e o sérvio Novak Djokovic farão o mesmo se conquistarem o troféu do primeiro Grand Slam do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vencedor do torneio de Adelaide no domingo, Djokovic, o grande favorito ao título em Melbourne, continua na quinta colocação, embora presumivelmente suba nas próximas semanas por não ter que defender pontos depois de um ano atrás, ele não pôde participar da turnê australiana por sua recusa em ser vacinado contra a covid-19.

A maior progressão da semana no Top 100 foi protagonizada pelo holandês Tallon Griekspoor, que subiu 34 posições no ranking (N.61) depois de vencer o torneio de Pune (Índia) no domingo.

O brasileiro Thiago Monteiro subiu duas posições e agora é 69º.

--- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 9 de janeiro:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.820 pontos

2. Rafael Nadal (ESP) 5.770

3. Casper Ruud (NOR) 5.720

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.715

5. Novak Djokovic (SRB) 5.070

6. Andrey Rublev (RUS) 3.930 (+2)

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.895 (-1)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.860 (-1)

9. Taylor Fritz (EUA) 3.585

10. Holger Rune (DIN) 2.876 (+1)

11. Hubert Hurkacz (POL) 2.860 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 2.575 (+2)

13. Alexander Zverev (ALE) 2.560 (-1)

14. Matteo Berrettini (ITA) 2.490 (+2)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.420 (-2)

16. Jannik Sinner (ITA) 2.375 (-1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.320 (+2)

18. Marin Cilic (CRO) 2.060 (-1)

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925 (+4)

20. Karen Khachanov (RUS) 1.885

./bds/smr/cyj/mcd/aam

Tags