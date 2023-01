AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

América

MÉXICO (México) - Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador recebe o americano Joe Biden e o premiê canadense Justin Trudeau - (até 10)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia de entrega do Golden Globes -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Publicação do livro "Spare" de memórias do príncipe Harry

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Foliões desfilam em abertura do carnaval de rua não oficial na véspera do carnaval carioca -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Apoiadores de Bolsonaro entram em confronto com a polícia do lado de fora do Congresso - (até 11)

SANTIAGO (Chile) - Visita ao Chile do presidente da Colômbia Gustavo Petro - (até 10)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial divulga relatório de Perspectivas Econômicas Globais de janeiro de 2023 - 12H30

BRASÍLIA (Brasil) - Líder indígena Sônia Guajajara assume como ministra dos Povos Indígenas - 17H00

Europa

PARIS (França) - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria -

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

(*) DRESDEN (Alemanha) - Audiência de suspeitos do roubo de joias do museu de Dresde - 06H45

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco recebe premier italiana Giorgia Meloni em audiência privada - 07H00

COPENHAGA (Dinamarca) - Conferência de imprensa online da OMS Europa sobre Covid - 08H00

BRUXELAS (Bélgica) - OTAN e UE assinam declaração de cooperação conjunta - 08H00

BELLINZONA (Suíça) - Leitura do veredicto contra um turco-suíço autor de um ataque a faca que deixou um morto, em nome da causa islâmica - 10H00

QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2023

América

WILMINGTON (Estados Unidos) - Audiência no processo de falência da FTX -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Manifestantes se reúnem em embaixada francesa contra charges do Charlie Hebdo - 09H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 3º aniversário do anúncio pela China da primeira morte por uma pneumonia atípica então denominada Covid-19 -

QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Human Rights Watch publica relatório mundial 2023 -

Europa

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Tribunal Europeu de Justiça decide sobre discriminação homossexual na Polônia - 06H30

SEXTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe premier do Japão Fumio Kishida -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Inflação Dezembro 2022 -

MADRI (Espanha) - Julgamento de jornalista espanhol processado pelo Marrocos por acusar Rabat de espionar seu telefone usando o software Pegasus -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Audiência do homem acusado de jogar ovo no rei Charles III

SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 2023

Europa

(+) LÜTZERATH (Alemanha) - Ativistas ambientais se manifestam contra destruição de Luetzerath - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CASABLANCA (Marrocos) - Aliados se reúnem nos 80 anos da Segunda Guerra Mundial -

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Assembleia Anual da Agência Internacional para Energias Renováveis - 02H00 (até 15)

DOMINGO, 15 DE JANEIRO DE 2023

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 29)

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2023

Europa

(+) DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 20)

(+) GRODNO (Bielorrússia) - Início do julgamento do jornalista e ativista Andrey Poczobut's -

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Decisão do julgamento de dois suecos acusados de espionagem para a Rússia -

