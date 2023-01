Terremoto de magnitude 7 atinge Vanuatu no Pacífico

Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu a costa de Vanuatu, no Pacífico, durante o final deste domingo (08), segundo informação do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O abalo sísmico levou a um alerta de tsunami na região.

De acordo com o USGS, o terremoto ocorreu a 27 quilômetros de profundidade e cerca de 25 quilômetros da cidade de Port-Olry, por volta das 23h30 local (9h30 em Brasília).

"O tsunami poderia ter ondas de 0,3 a 1 metro acima do nível da maré em algumas costas de Vanuatu", conta o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS).

Vanuatu faz parte do "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem e passam por frequentes atividades sísmicas e vulcânicas.

