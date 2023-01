Real Sociedad e Betis vencem e ocupam G4 no Espanhol; Sevilla deixa zona de rebaixamento

A Real Sociedad consolidou seu terceiro lugar na LaLiga com a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Almería, neste domingo, pela 16ª rodada, na qual o Betis subiu provisoriamente para quarto ao vencer o Rayo Vallecano por 2 a 1 e o Sevilla (17º) derrotou o Getafe por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento.

O Betis agora tem um ponto a mais que o Atlético de Madrid, que caiu do quarto para o quinto lugar antes do último jogo do domingo, em casa, contra o líder Barcelona.

Em Vallecas, os béticos conseguiram vencer uma partida difícil diante do oitavo colocado.

Após um gol contra de Iván Balliu aos 7 minutos, Sergio Camello empatou para os madrilenhos. A vitória dos andaluzes foi conquistada aos 40 minutos pelo brasileiro Luiz Henrique, com um golaço numa grande jogada individual que culminou com um chute de fora da área.

O Rayo teve um gol de Isi Palazón anulado no segundo tempo, após revisão do VAR.

O Betis conseguiu esta vitória pouco antes de viajar para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Europa, onde na quinta-feira enfrentará o Barça nas semifinais.

No primeiro jogo deste domingo, a Real Sociedad saiu vitoriosa do estádio do Almería (14º), com um triunfo de 2 a 0. Os gols foram marcados por David Silva (47) e pelo norueguês Alexander Sorloth (52).

A Real Sociedad não só se consolida na terceira posição como também fica a seis pontos do segundo colocado, o Real Madrid, que perdeu no sábado por 2 a 1 fora de casa para o Villarreal (6º).

Esse revés da equipe de Carlo Ancelotti dá a chance ao líder Barça, empatado em pontos com o Real Madrid, de se isolar na liderança caso pontue no estádio Metropolitano neste domingo.

Na parte inferior da classificação, o Sevilla (17º), de Jorge Sampaoli, ganhou fôlego ao vencer o Getafe (13º) por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento, apesar de ter os mesmos pontos que a primeira equipe dessa parte da tabela, o Cádiz (18º).

O argentino tricampeão mundial Marcos Acuña (36) e Rafa Mir (80) marcaram os gols do Sevilla, enquanto Borja Mayoral (87) fez o único dos madrilenhos.

O Sevilla não havia vencido nenhum jogo em casa nesta Liga 2022-2023 e não vencia um duelo pelo campeonato desde meados de outubro, quando derrotou o Mallorca fora de casa por 1 a 0.

-- Jogos da 16ª rodada da Liga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Celta 0 - 1

Valencia - Cádiz 0 - 1

- Sábado:

Villarreal - Real Madrid 2 - 1

Mallorca - Valladolid 1 - 0

Espanyol - Girona 2 - 2

- Domingo:

Almería - Real Sociedad 0 - 2

Rayo - Betis 1 - 2

Sevilla - Getafe 2 - 1

Atlético de Madrid - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Osasuna

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 38 15 12 2 1 34 6 28

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

5. Atlético de Madrid 27 15 8 3 4 23 14 9

6. Villarreal 27 16 8 3 5 19 12 7

7. Athletic 25 15 7 4 4 24 14 10

8. Rayo 23 16 6 5 5 23 20 3

9. Osasuna 23 15 7 2 6 16 16 0

10. Mallorca 22 16 6 4 6 14 15 -1

11. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

12. Girona 18 16 4 6 6 24 26 -2

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Valladolid 17 16 5 2 9 13 24 -11

16. Celta 16 16 4 4 8 16 27 -11

17. Sevilla 15 16 3 6 7 16 24 -8

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

