Príncipe Harry defende suas polêmicas memórias na televisão

O príncipe Harry vai se aprofundar em detalhes de sua autobiografia neste domingo(8) em duas entrevistas, após a polêmica causada por revelações sobre as desavenças com o irmão, sua vida sexual e uma confissão sobre o uso de drogas.

O lançamento mundial do livro "Spare" ("O que sobra", em português), está marcado para 10 de janeiro, mas grande parte do conteúdo vazou na quinta-feira, quando foi colocado à venda com antecedência na Espanha por engano.

Entre os detalhes vazados estão a acusação de que seu irmão William - herdeiro do trono - o agrediu durante uma discussão sobre sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, um relato de como perdeu a virgindade, uma confissão sobre o uso de drogas e a afirmação de que matou 25 pessoas em uma missão militar no Afeganistão.

O Palácio de Buckingham não comentou as polêmicas e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak se limitou a destacar à BBC "sua enorme simpatia pela família real".

No domingo, o The Sunday Times citou fontes próximas ao príncipe William que dizem que ele está "triste" e "queimando por dentro", mas permanece em silêncio pelo bem de sua família e país.

Apesar de Harry concentrar seus ataques em William, o rei Charles III não se sente "menos magoado porque pessoalmente não foi o foco da maior parte da raiva e frustração do livro", disse um amigo próximo do rei.

Vários dos canais que o entrevistaram já divulgaram trechos da entrevista que enfocam a disputa com seu irmão William e suas acusações de que sua família instalou uma narrativa negativa sobre ele e sua esposa.

A rede britânica ITV vai transmitir uma entrevista de pouco mais de uma hora e meia com o príncipe neste domingo, às 21h00 GMT (18h em Brasília).

Neste programa, Harry afirma que William tentou agredi-lo durante uma discussão sobre sua esposa.

"Quero uma reconciliação, mas antes precisamos fazer um acerto de contas", acrescenta.

Em seguida, a americana CBS transmitirá outra entrevista às 19h30 na costa leste dos Estados Unidos (21h30 em Brasília) em seu programa "60 minutos" e a estação ABC transmitirá um terceiro programa na segunda-feira.

Harry se refere a William como "seu querido irmão e arqui-inimigo", disse o apresentador da ABC, Michael Strahan.

"Estranhamente, sempre houve competição entre nós", disse Harry à rede americana.

As entrevistas foram gravadas antes do vazamento do livro de Harry na quinta-feira, provocando reação da imprensa, comentaristas, veteranos militares e até mesmo de talibãs.

