Presidente do Conselho Europeu expressa 'condenação absoluta' a ataque bolsonarista

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou, neste domingo (8), sua "condenação absoluta" ao ataque realizado por centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília.

"Apoio total ao presidente Lula da Silva, eleito democraticamente por milhões de brasileiros, após eleições justas e livres", escreveu Michel no Twitter.

