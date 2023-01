PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CHINA COVID: China levanta quarentenas para viajantes internacionais e encerra três anos de isolamento

UCRÂNIA RÚSSIA: Dois mortos e nove feridos nas últimas 24 horas na Ucrânia, apesar de trégua russa

PEQUIM:

A China suspendeu neste domingo(8) as quarentenas obrigatórias para viajantes internacionais que chegam ao seu território, encerrando quase três anos de auto-isolamento, apesar de enfrentar uma nova onda de covid.

HONG KONG:

Emoção na fronteira da China com Hong Kong após fim da quarentena

Enquanto a estudante Yuri Tan se despedia do namorado na estação ferroviária de Lok Ma Chau, centenas de pessoas se dirigiam neste domingo (08) para o norte, na fronteira de Hong Kong com a China continental, após o fim das restrições de viagem por conta da pandemia.

KIEV:

Dois mortos e nove feridos nas últimas 24 horas na Ucrânia, apesar de trégua russa

Dois ucranianos foram mortos e nove ficaram feridos, apesar do presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado uma trégua unilateral por ocasião do Natal ortodoxo, denunciou Kiev neste domingo(8).

MÉXICO:

Biden chega ao México com proposta de imigração e busca deter os estragos do narcotráfico

O presidente americano, Joe Biden, chega ao México neste domingo(8) com uma proposta para aliviar a crise migratória -seu calcanhar de Aquiles- e a urgência de conter as consequências do tráfico de drogas nos Estados Unidos.

LONDRES:

Príncipe Harry defende suas polêmicas memórias na televisão

O príncipe Harry vai se aprofundar em detalhes de sua autobiografia neste domingo(8) em duas entrevistas, após a polêmica causada por revelações sobre as desavenças com o irmão, sua vida sexual e uma confissão sobre o uso de drogas.

SALEN:

Otan espera adesão de Suécia e Finlândia em 2023, mas sem garantias

A Suécia e a Finlândia podem aderir à Otan em 2023, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, que lembrou, no entanto, que a decisão depende dos parlamentos da Turquia e da Hungria.

TEERÃ:

Iranianos protestam em frente à Embaixada da França em Teerã por caricaturas

Dezenas de iranianos se reuniram neste domingo em frente à embaixada francesa em Teerã para protestar contra as caricaturas do líder supremo da República Islâmica no semanário satírico Charlie Hebdo.

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

