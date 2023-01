Olympique de Marselha e Rennes vão duelar na Copa da França; PSG enfrenta time amador

Olympique de Marselha-Rennes, terceiro da Ligue 1 contra o quarto, será o duelo de maior destaque das oitavas de final da Copa da França, após o sorteio realizado neste domingo, que colocou o Paris Saint-Germain diante de uma equipe amadora ainda a ser definida.

Serão três partidas em que times da Ligue 1 vão se enfrentar. Além do OM-Rennes, o Brest receberá o Lens, segundo colocado no campeonato atrás do PSG, e o Toulouse enfrentará o Ajaccio.

O PSG terá pela frente um time de nível amador, que sairá do triangular formado por Reims Sainte-Anne, Wasquehal e Pays de Cassel US.

Os dois primeiros devem voltar a jogar sua partida da oitava rodada, interrompida por uma briga no campo. E o vencedor enfrentará o Pays de Cassel US para definir o adversário do PSG nos 16-avos de final.

O Lyon também teve sorte no sorteio e será favorito contra o Chambery (da quinta divisão), enquanto o Nantes, atual campeão, viajará para enfrentar o Thaon, da mesma divisão.

O Olympique Strasbourg, da categoria amadora e que foi sensação na 32ª rodada ao derrotar o Clermont (0 a 0, 4 a 3 nos pênaltis) na Ligue 1, tentará nova surpresa contra outro time da elite, o último colocado Angers. As partidas das oitavas de final estão marcadas para os dias 21 e 22 de janeiro.

- Duelos dos 16-avos da Copa da França e classificação:

Stade Plabennécois (5ª divisão) - Grenoble (2ª)

Chamalières (4ª) - Paris FC (2ª)

Niort (2ª) - Auxerre (1ª)

Lille (1ª) ou Troyes (1ª) - Pau (2ª)

Chambéry SF (5ª) - Lyon (1ª)

Olympique Strasbourg (amador) - Angers (1ª)

Thaon (5ª) - Nantes (1ª)

SC Bastia (2ª) - Lorient (1ª)

Le Puy (4ª) - Vierzon Foot (4ª)

Reims Sainte-Anne (5ª) ou Wasquehal (4ª) ou Pays de Cassel US (amador) - PSG (1ª)

Brest (1ª) - Lens (1ª)

Les Herbiers (4ª) - Reims (1ª)

Belfort (4ª) - Annecy (3ª)

Olympique de Marselha (1ª) - Rennes (1ª)

Toulouse (1ª) - AC Ajaccio (1ª)

RC Grasse (4ª) - Rodez (2ª)

