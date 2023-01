Napoli vence Sampdoria (2-0) e é 'campeão de inverno'; Milan empata (2-2) com Roma

Depois de ter sofrido na quarta-feira a primeira derrota nesta Serie A, o líder Napoli reagiu bem, ao vencer por 2 a 0 em sua visita à Sampdoria, neste domingo, pela 17ª rodada, num jogo marcado por homenagens a Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.

Com 44 pontos, os napolitanos, que vinham de uma derrota para a Inter de Milão, se consolidam na liderança, já que haviam começado a rodada com cinco pontos sobre o segundo e agora têm sete pontos de vantagem, depois que o Milan empatou em 2 a 2 em casa com a Roma.

O Milan (agora 3º) cedeu o segundo lugar para a Juventus, com quem está empatado em pontos. Os turineses venceram a Udinese (8ª) por 1 a 0 no sábado e, por sua vez, estão sete pontos atrás dos napolitanos, que vão terminar o primeiro turno na liderança e garantiram o título simbólico de 'campeões de inverno'.

Depois de o Napoli ter perdido um pênalti cobrado por Matteo Politano aos 6 minutos, o líder acertou seu rumo em sua visita à Sampdoria (18º) graças a um gol aos 19 minutos de Victor Osimhen, após uma assistência de Mario Rui. Com isso o nigeriano se consolidou na artilharia: já marcou dez gols.

Osimhen foi decisivo pouco antes do intervalo ao sofrer a falta que levou à expulsão do venezuelano Tomás Rincón aos 39 minutos.

Kvicha Kvaratshkhelia desperdiçou duas boas chances (21, 45+2) e quem deu tranquilidade ao Napoli foi Eljif Elmas, da Macedônia do Norte, que converteu um pênalti aos 82 minutos.

"Foi uma vitória merecida. Não fizemos um bom jogo contra o Inter, por isso foi importante", disse Osimhen em entrevista ao DAZN.

A Sampdoria, na zona de rebaixamento (18ª), não teve uma tarde feliz, num dia em que lembrou de dois ex-jogadores do clube, Vialli e Mihajlovic, falecidos recentemente.

Os jogadores da 'Samp' se aqueceram antes do jogo com camisas com o número 9 e o nome de Vialli, que morreu na sexta-feira aos 58 anos de idade devido a um câncer no pâncreas.

Os jogadores e os 'tifosi' aplaudiram antes do início da partida em memória a Vialli, integrante da equipe que foi campeã italiana em 1991. O jogo foi também uma ocasião para lembrar o ex-jogador sérvio Sinisa Mihajlovic, morto em dezembro aos 53 anos, vítima de leucemia.

Mihajlovic vestiu a camisa da Sampdoria de 1994 a 1998 e foi o técnico do clube entre 2013 e 2015.

O Milan entrou em campo contra a Roma sabendo que o Napoli já havia vencido e saiu na frente com gols do francês Pierre Kalulu (30) e Tommaso Pobega (77), mas depois desperdiçou sua vantagem no final, quando o time da capital empatou por meio do brasileiro Roger Ibáñez da Silva (87) e do inglês Tammy Abraham (90+3).

A Lazio (5ª) viveu algo parecido ao ceder o empate (2-2) em casa contra o Empoli (13º) apesar de ter chegado à reta final do jogo com dois gols de vantagem, e ainda está três pontos atrás da Inter de Milão (4ª) e, portanto, fora da zona da Liga dos Campeões.

O brasileiro Felipe Anderson (logo aos 2 minutos) e Mattia Zaccagni (54) colocaram o time da capital na frente e tudo parecia apontar para uma vitória tranquila, mas o adversário toscano empatou mais tarde, com gols de Francesco Caputo (83) e do romeno Razvan Marin (90+1).

Já são três jogos seguidos que a Lazio fica sem vencer (duas derrotas, um empate) e se complica na corrida pela 'zona da Champions'.

Nos outros jogos deste domingo, Spezia (17ª) e Lecce (12º) ficaram no 0 a 0, enquanto Salernitana (14ª) e Torino (10º) empataram em 1 a 1.

Nessa partida, o paraguaio Antonio Sanabria colocou o Torino na frente e o holandês Tonny Vilhena empatou aos 49 minutos para o time de Salerno.

--- Resultados da 17ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Fiorentina - Sassuolo 2 - 1

Juventus - Udinese 1 - 0

Monza - Inter 2 - 2

- Domingo:

Salernitana - Torino 1 - 1

Spezia - Lecce 0 - 0

Lazio - Empoli 2 - 2

Sampdoria - Napoli 0 - 2

Milan - Roma 2 - 2

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Cremonese

(16h45) Bologna - Atalanta

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 44 17 14 2 1 39 13 26

2. Juventus 37 17 11 4 2 26 7 19

3. Milan 37 17 11 4 2 33 18 15

4. Inter 34 17 11 1 5 37 24 13

5. Lazio 31 17 9 4 4 29 15 14

6. Roma 31 17 9 4 4 21 16 5

7. Atalanta 28 16 8 4 4 24 17 7

8. Udinese 25 17 6 7 4 25 19 6

9. Fiorentina 23 17 6 5 6 21 22 -1

10. Torino 23 17 6 5 6 18 19 -1

11. Bologna 19 16 5 4 7 20 26 -6

12. Lecce 19 17 4 7 6 16 18 -2

13. Empoli 19 17 4 7 6 15 22 -7

14. Salernitana 18 17 4 6 7 21 27 -6

15. Monza 18 17 5 3 9 19 25 -6

16. Sassuolo 16 17 4 4 9 17 26 -9

17. Spezia 15 17 3 6 8 16 28 -12

18. Sampdoria 9 17 2 3 12 8 30 -22

19. Cremonese 7 16 0 7 9 11 27 -16

20. Hellas Verona 6 16 1 3 12 13 30 -17

