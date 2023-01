Manchester City goleia Chelsea (4-0) e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Chelsea por 4 a 0, neste domingo, no Etihad Stadium, e avançou para a quarta fase da Copa da Inglaterra (FA Cup), e vai enfrentar o vencedor do duelo Oxford-Arsenal, enquanto o Aston Villa foi eliminado (2-1) pelo modesto Stevenage (4ª divisão).

Em Manchester, o City abriu o placar com uma cobrança de falta magistral do argelino Riyad Mahrez, de pé esquerdo e no canto superior, aos 23 minutos.

Com meia hora de jogo veio o 2 a 0, depois de o árbitro assinalar um pênalti por toque de mão do alemão Kai Havertz.

A cobrança ficou a cargo do argentino Julián Álvarez. O goleiro espanhol Kepa tentou desestabilizá-lo antes do chute, mas o tricampeão mundial sorriu e cobrou colocado rente à trave (30).

O terceiro gol veio em uma jogada coletiva. Da esquerda para a direita, Mahrez acabou recebendo a bola e encontrou Kyle Walker em profundidade que deu um passe preciso para Phil Foden, que desviou para o fundo da rede com classe (38).

Na reta final, Mahrez fez sua dobradinha com outro pênalti, convertido com uma bomba (85).

Antes da partida foi realizada uma homenagem a Gianluca Vialli, atacante italiano falecido na sexta-feira, que foi jogador e técnico do Chelsea na década de 1990.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do City sobre o Chelsea, depois de vencer por 1 a 0 na Premier League na quinta-feira em Stamford Bridge.

Os 'Blues', finalistas das duas copas nacionais na temporada passada, já haviam sido eliminados pelos 'Citizens' da Copa da Liga em novembro (2-0).

Ao mesmo tempo, o Aston Villa, do espanhol Unai Emery, protagonizou um vexame ao perder por 2 a 1 em casa, com dois gols em dois minutos (aos 88 minutos de pênalti e aos 90) contra o Stevenage, da quarta divisão.

Mais cedo, um gol de Sonny Perkins nos acréscimos (90+3) garantiu ao Leeds o empate em 2 a 2 fora de casa contra o Cardiff (da segunda divisão), neste domingo, pela terceira fase da FA Cup (Copa da Inglaterra), e com isso um novo jogo entre as duas equipes terá que ser disputado.

No País de Gales, Jayden Philogene-Badace (24) e Sheyi Ojo (31) abriram o placar para o Cardiff, time que se mostrou inspirado neste domingo ao contrário do que acontece no Championship, onde é a equipe com menos gols marcados, com 20 em 26 jogos.

Mas o Leeds conseguiu empatar no segundo tempo graças ao espanhol Rodrigo (65), que cabeceou forte, e Perkins, de apenas 18 anos.

Antes do gol nos acréscimos, o Leeds já poderia ter conseguido o empate, com um pênalti que Rodrigo cobrou e que o goleiro Jak Alnwick conseguiu defender.

-- Jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra com presença de equipes da primeira divisão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Everton 3 - 1

- Sábado:

Gillingham (4ª) - (+) Leicester 0 - 1

Crystal Palace - (+) Southampton 1 - 2

(+) Tottenham - Portsmouth (3ª) 1 - 0

(+) Blackpool (2ª) - Nottingham 4 - 1

Middlesbrough (2ª) - (+) Brighton 1 - 5

Hull (2ª) - (+) Fulham 0 - 2

Bournemouth - (+) Burnley 2 - 4

Brentford - (+) West Ham 0 - 1

(+) Sheffield Wednesday (3ª) - Newcastle 2 - 1

Liverpool - Wolverhampton 2 - 2 (terão que se enfrentar novamente)

- Domingo:

Cardiff City (2ª) - Leeds United 2 - 2 (terão que se enfrentar novamente)

(+) Manchester City - Chelsea 4 - 0

Aston Villa - (+) Stevenage FC (4ª) 1 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Oxford United (3ª) - Arsenal

Obs.: Os clubes sem a referida divisão jogam na Premier League. Os clubes precedidos pelo símbolo (+) estão classificados para os 16-avos de final.

--- Confrontos dos 16-avos de final definidos após sorteio realizado neste domingo:

Preston - Tottenham

Southampton - Blackpool

Wrexham - Sheffield United

Ipswich - Burnley

Manchester United - Reading

Luton - Wigan ou Grimsby

Derby - West Ham

Stoke - Stevenage

Blackburn - Forest Green Rovers ou Birmingham

Walsall - Leicester

Sheffield Wednesday - Fleetwood

Manchester City - Oxford ou Arsenal

Bristol City ou Swansea - Chesterfield ou West Brom

Brighton - Liverpool ou Wolves

Fulham - Sunderland

Boreham Wood ou Accrington Stanley - Cardiff ou Leeds

Obs.: Esta fase será disputada entre 27 e 30 de janeiro.

