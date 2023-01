Macron pede respeito às instituições brasileiras e apoia Lula

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, pediu neste domingo (8) "respeito às instituições democráticas" no Brasil e destacou o "apoio inabalável" da França ao presidente Lula, após a invasão de sedes do poder por ativistas bolsonaristas em Brasília.

"A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O presidente Lula pode contar com o apoio inabalável da França", tuitou Emmanuel Macron.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

adc-reb/or/mvv/am

Tags