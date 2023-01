Lille vence Troyes (2-0) e avança aos 16-avos na Copa da França

O Lille se classificou para as oitavas de final da Copa da França após vencer o Troyes por 2 a 0 neste domingo.

A vitória do Lille foi conquistada graças ao atacante canadense Jonathan David (aos 15 minutos), com um chute certeiro após uma bola perdida pelo Troyes, e Mohamed Bayo ampliou no segundo tempo (69).

Apesar de não ter sido eficaz para conseguir um placar mais elástico, o Lille fez sua parte em seu estádio e disputará uma vaga nas oitavas de final novamente em casa contra o Pau, da segunda divisão.

O Troyes, que apresentou um time titular com muitas novidades três dias depois de receber o Olympique de Marselha na Ligue 1, em nenhum momento deu a impressão de poder reagir.

Nos outros duelos deste domingo, destacaram-se as três vitórias de times da primeira divisão fora de casa contra equipes amadoras: o Reims atropelou o Loon Plage com uma goleada de 7 a 0, o Lorient fez 6 a 0 no Chataigneraie e o Toulouse aplicou um 7 a 1 no Lannion.

Além disso, o Ajaccio venceu por 2 a 1 em sua visita ao Jura Sud, da quarta divisão, e o Auxerre venceu o Dunquerque, da terceira, nos pênaltis (5 a 4 após um empate em 2 a 2).

-- Resultados e programação dos 32-avos da Copa da França:

- Sexta-feira:

Strasbourg (1ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)

(+) Pau (2ª) - Montpellier (1ª) 2 - 1

Châteauroux (3ª) - (+) PSG (1ª) 1 - 3

- Sábado:

(+) Olympique Strasbourg (amador) - Clermont (1ª) 0 - 0 (4-3 nos pênaltis)

(+) Lyon (1ª) - Metz (2ª) 2 - 1

Avranches (3ª) - (+) Brest (1ª) 0 - 2

(+) Olympique de Marselha (1ª) - Hyères (4ª) 2 - 0

(+) Le Puy (3ª) - Nice (1ª) 1 - 0

Vire (amador) - (+) Nantes (1ª) 0 - 2

Monaco (1ª) - (+) Rodez (2ª) 2 - 2 (4-5 nos pênaltis)

Bordeaux (2ª) - (+) Rennes (1ª) 1 - 2

- Domingo:

Loon Plage (amador) - (+) Reims (1ª) 0 - 7

Châtaigneraie (amador) - (+) Lorient (1ª) 0 - 6

Jura Sud (4ª) - (+) AC Ajaccio (1ª) 1 - 2

Dunkerque (3ª) - (+) Auxerre (1ª) 2 - 2 (4-5 nos pênaltis)

Lannion (5ª) - (+) Toulouse (1ª) 1 - 7

(+) Lille (1ª) - Troyes (1ª) 2 - 0

Obs: Equipes precedidas pelo símbolo (+) estão classificadas.

- Cruzamentos dos 16-avos após o sorteio:

Stade Plabennécois (5ª divisão) - Grenoble (2ª)

Chamalières (4ª) - Paris FC (2ª)

Niort (2ª) - Auxerre (1ª)

Lille (1ª) - Pau (2ª)

Chambéry SF (5ª) - Lyon (1ª)

Olympique Strasbourg (amador) - Angers (1ª)

Thaon (5ª) - Nantes (1ª)

SC Bastia (2ª) - Lorient (1ª)

Le Puy (4ª) - Vierzon Foot (4ª)

Reims Sainte-Anne (5ª) ou Wasquehal (4ª) ou Pays de Cassel US (amador) - PSG (1ª)

Brest (1ª) - Lens (1ª)

Les Herbiers (4ª) - Reims (1ª)

Belfort (4ª) - Annecy (3ª)

Olympique de Marselha (1ª) - Rennes (1ª)

Toulouse (1ª) - AC Ajaccio (1ª)

RC Grasse (4ª) - Rodez (2ª)

