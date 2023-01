Lazio cede empate na reta final contra o Empoli (2-2) no Italiano

A Lazio (5ª) cedeu o empate (2-2) em casa contra o Empoli (13º) apesar de ter chegado à reta final do jogo com dois gols de vantagem, neste domingo pela 17ª rodada da Serie A, e ainda está três pontos atrás do da Inter de Milão (4ª) e, portanto, fora da zona da Liga dos Campeões.

Os brasileiros Felipe Anderson (logo aos 2 minutos) e Mattia Zaccagni (54) colocaram o time da capital na frente e tudo parecia apontar para uma vitória tranquila, mas o adversário toscano empatou mais tarde, com gols de Francesco Caputo (83) e do romeno Razvan Marin (90+1).

Quando vencia por 2 a 0, a Lazio teve chances de matar o jogo e Sergej Milinkovic-Savic acertou a trave aos 63 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já são três jogos seguidos que a Lazio fica sem vencer (duas derrotas, um empate) e se complica na corrida pela 'zona da Champions'.

A Curva Norte do estádio Olímpico, onde se agrupam os 'ultras' da Lazio, estava fechada e vazia no jogo deste domingo devido a uma sanção pelos gritos racistas proferidos na quarta-feira contra dois jogadores do Monza, Samuel Umtiti e Lameck Banda.

A Lazio não conseguiu aproveitar o tropeço da Inter para se aproximar da quarta colocação. Os 'nerazzurri' haviam empatado em 2 a 2 no sábado em Monza e a diferença entre os dois continua em três pontos, tal como no início desta décima sétima jornada.

Nos outros jogos deste domingo, Spezia (17º) e Lecce (12º) ficaram em 0 a 0, enquanto Salernitana (14ª) e Torino (10º) empataram em 1 a 1.

Nessa partida, o paraguaio Antonio Sanabria colocou o Torino na frente e o holandês Tonny Vilhena empatou aos 49 minutos para o time de Salerno.

O líder Napoli, que sofreu a primeira derrota no Campeonato Italiano na quarta-feira ao perder para a Inter, visita a Sampdoria (18ª) neste domingo.

Antes dessa partida, os napolitanos têm uma vantagem de quatro pontos sobre a segunda colocada Juventus, que venceu a Udinese por 1 a 0 no sábado.

O Milan, agora terceiro, um ponto atrás da 'Juve' e cinco atrás do Napoli, fecha a jornada de domingo recebendo a Roma (6ª) no estádio San Siro.

--- Resultados da 17ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Fiorentina - Sassuolo 2 - 1

Juventus - Udinese 1 - 0

Monza - Inter 2 - 2

- Domingo:

Salernitana - Torino 1 - 1

Spezia - Lecce 0 - 0

Lazio - Empoli 2 - 2

(14h00) Sampdoria - Napoli

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Cremonese

(16h45) Bolonia - Atalanta

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 41 16 13 2 1 37 13 24

2. Juventus 37 17 11 4 2 26 7 19

3. Milan 36 16 11 3 2 31 16 15

4. Inter 34 17 11 1 5 37 24 13

5. Lazio 31 17 9 4 4 29 15 14

6. Roma 30 16 9 3 4 19 14 5

7. Atalanta 28 16 8 4 4 24 17 7

8. Udinese 25 17 6 7 4 25 19 6

9. Fiorentina 23 17 6 5 6 21 22 -1

10. Torino 23 17 6 5 6 18 19 -1

11. Bologna 19 16 5 4 7 20 26 -6

12. Lecce 19 17 4 7 6 16 18 -2

13. Empoli 19 17 4 7 6 15 22 -7

14. Salernitana 18 17 4 6 7 21 27 -6

15. Monza 18 17 5 3 9 19 25 -6

16. Sassuolo 16 17 4 4 9 17 26 -9

17. Spezia 15 17 3 6 8 16 28 -12

18. Sampdoria 9 16 2 3 11 8 28 -20

19. Cremonese 7 16 0 7 9 11 27 -16

20. Hellas Verona 6 16 1 3 12 13 30 -17

bur-alu/dr/psr/aam

Tags