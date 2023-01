Familiares enterram corpos dos soldados russos mortos em Makeyevka

Famílias russas enterraram, neste domingo (8), os corpos de soldados mortos em Makeyevka em um bombardeio ucraniano no dia de Ano Novo contra uma base russa nesta cidade próxima a Donetsk, no leste da Ucrânia.

Neste fim de semana foram realizados os sepultamentos de pelo menos nove soldados mortos neste ataque na região de Samara, situada às margens do rio Volga (centro da Rússia), informaram as autoridades locais.

Desde o início da ofensiva russa, em 24 de fevereiro, Moscou informou de forma muito parcial sobre o número de soldados mortos em combate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso do bombardeio em Makeyevka, no entanto, as autoridades russas reconheceram que ao menos 89 militares morreram e, segundo correspondentes russos na região, o balanço poderia ser maior.

Dois dos soldados, muitos dos quais eram reservistas destacados recentemente em Donbass, foram sepultados neste domingo na localidade de Tolyatti (centro), onde fica a sede da empresa automobilística russa AvtoVAZ, para a qual trabalhavam os dois mortos.

Os dois foram à Ucrânia "defender os interesses da pátria, do nosso futuro e dos nossos filhos", assegurou o prefeito de Tolyatti, Nikolai Rents.

O ministério da Defesa russo informou, neste domingo, sobre um bombardeio contra a localidade de Kramatorsk (leste), controlada por Kiev, em represália ao ataque em Makeyevka.

bur/yad/eb/eg/mvv

Tags