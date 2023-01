EUA 'condena qualquer tentativa' de fragilizar a democracia no Brasil (oficial)

Os Estados Unidos "condenam qualquer tentativa de fragilizar a democracia" no Brasil, afirmou, neste domingo (8), o assessor Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, depois que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília.

"O presidente americano, Joe Biden, acompanha de perto a situação e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inquebrantável. A democracia do Brasil não será sacudida pela violência", destacou Sullivan no Twitter. Um porta-voz da Segurança Nacional informou à AFP que Biden "tem sido informado e continuará sendo informado sobre isto".

