Congresso é evacuado pela polícia após invasão de bolsonaristas

O Congresso foi evacuado pela polícia horas após ter sido invadido neste domingo (8) por centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo uma jornalista da AFP-TV.

A situação era menos clara, mas também parecia sob controle no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF), embora um grande número de manifestantes permanecesse nos arredores da Praça dos Três Poderes, em Brasília.

