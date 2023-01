Comunicado do Business Wire :The Body Shop

Hoje é No Say Day - o último dia em 2023 em que as vozes dos jovens são representadas nos parlamentos ao redor do mundo. Isto ocorre uma semana antes de líderes mundiais e empresas se reunirem em Davos para o Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial. Muitas vezes criticado por estar fora de alcance, Davos é um excelente exemplo da necessidade de mais vozes jovens nos espaços de tomadas de decisão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230108005007/pt/

Antonia Tony-Fadipe, Inclusive Hiring Lead and The Body Shop Youth Collective member; Urvasi De Biasi, Activism Policy and Partnerships, The Body Shop; Lily Cannon, Activism Communications Manager, The Body Shop; Lucila San Martin, Global Activism Manager, The Body Shop (Photo: Business Wire)

Metade da população mundial tem menos de 30 anos, quando comparado com apenas 2,6% dos parlamentares ao redor do mundo*. Se esta proporção fosse refletida em um ano, as vozes dos jovens não seriam ouvidas efetivamente depois de hoje. Apenas nove dias em 2023, No Say Day é uma clara demonstração do fato de que milhões de vozes jovens são excluídas dos espaços de tomadas de decisão em um momento em que o mundo enfrenta desafios sistêmicos extremos.

No Say Day está sendo marcado como parte da campanha Be Seen Be Heard, conduzida pela The Body Shop em cooperação com a Agência da Enviada do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Juventude a fim de levantar as vozes de milhões de jovens em mais de 75 países em seis continentes.

A opinião pública é amplamente favorável a uma representação política mais justa aos jovens.Segundo a maior enquete mundial de todos os tempos da The Body Shop**, dois terços das pessoas concordam que o equilíbrio de idade na política está incorreto.

Pessoas de todas as idades concordam que os sistemas políticos seriam aprimorados se os jovens tivessem voz no desenvolvimento de políticas. Os jovens estão otimistas e determinados a aumentar seu envolvimento na vida pública. Um terço dos entrevistados com menos de 30 anos consideraria concorrer a um cargo, contra apenas um quinto daqueles com mais de 30 anos.

Chris Davis, Diretor Global de Sustentabilidade e Ativismo na The Body Shop, disse: "Das mudanças climáticas à instabilidade econômica e conflitos, os problemas do mundo são grandes demais para voltar a fazer negócios como sempre. Os jovens são enérgicos, atenciosos e positivos quanto ao futuro, e por isto é importante que suas vozes sejam vistas e ouvidas nos parlamentos de todo o mundo todos os dias. Esta é claramente a preferência do público, que respalda uma abordagem mais justa para a representação juvenil e confia nas visões dos jovens sobre as principais questões de hoje.

"À medida que os líderes mundiais e os capitães da indústria se reunirem em Davos na próxima semana, os insto a trabalhar com os jovens para desenvolver soluções para problemas que todos enfrentamos. Vamos fazer de hoje o último 'No Say Day' em nossa história."

Jayathma Wickramanayake, Enviada do Secretário-Geral da ONU para a Juventude, disse: "Os jovens são especialistas em suas próprias realidades, e jovens de todo o mundo estão fazendo a diferença todos os dias, ao tratar de questões que mais importam a eles. A ideia de que os jovens são agentes de mudança não é apenas uma campanha de marketing; é um fato. Devemos dissipar os mitos que cercam os jovens, de que são irresponsáveis, desengajados, encrenqueiros ou não têm experiência para criar um impacto real. Mesmo em circunstâncias mais adversas, vimos jovens enfrentando o desafio e liderando o caminho, desde crises humanitárias até a resposta à COVID-19. Não há dúvida de que precisamos de inovação, motivação, criatividade e, mais do que tudo, otimismo inabalável dos jovens de que um mundo melhor é possível a todos."

