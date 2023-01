Barça vence Atlético de Madrid (1-0) e se distancia do Real Madrid na liderança do Espanhol

O Barcelona se distanciou como líder isolado da LaLiga espanhola graças a sua sofrida vitória (1-0) fora de casa sobre o Atlético de Madrid, neste domingo pela 16ª rodada, aproveitando assim a derrota no sábado do Real Madrid, seu principal concorrente na luta pelo título.

Barça e Real Madrid começaram o fim de semana com 38 pontos, com os catalães na liderança devido ao melhor saldo de gols. Os resultados desta rodada fazem com que os catalães escapem com três pontos a mais na classificação.

Sem o polonês Robert Lewandowski (suspenso), o francês Ousmane Dembelé foi o autor do único gol aos 22 minutos, num chute cruzado após uma assistência de Gavi. O gol foi validado após uma revisão da jogada no VAR e apesar dos protestos dos jogadores do time da casa.

O Atlético tentou, sem sucesso, empatar o jogo. Antes do intervalo, uma cabeçada do uruguaio José Giménez foi ligeiramente para fora aos 33 minutos e aos 42 minutos Marc-André Ter Stegen salvou sua equipe em um chute de Antoine Griezmann.

No segundo tempo, Dembelé teve chances de ampliar mas acertou a trave aos 62 minutos e chutou cruzado demais aos 69. O Barça teve um gol de Ferran Torres anulado aos 73.

Nos últimos 15 minutos, o Atlético acelerou em busca do empate, mas as chances de Griezmann (77) e do compatriota Thomas Lemar (88) não se converteram em gol.

Nos acréscimos (90+4), o time de Madri esteve muito perto do empate, mas o zagueiro uruguaio Ronald Araújo salvou os catalães, afastando uma nova tentativa de Griezmann quase na linha.

Pouco antes, também nos acréscimos, dois jogadores foram expulsos, um de cada equipe (Stefan Savic do Atlético e Ferran Torres do Barça), após se estranharem.

O Barcelona havia tropeçado na rodada anterior, empatando no clássico contra o Espanyol em casa, e na quarta-feira até precisou de uma prorrogação para eliminar o modesto Intercity, da terceira divisão do futebol espanhol, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

A vitória no estádio Metropolitano permitiu ao time de Xavi Hernández ganhar confiança antes de viajar para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha.

O Atlético de Madrid, por sua vez, voltou a se complicar. O time perdeu três dos últimos cinco jogos do campeonato.

"Fizemos um jogo completo que não veio acompanhado dos três pontos", lamentou o técnico argentino do Atlético, Diego Simeone.

A derrota deste domingo fez o Atlético deixar a zona da Liga dos Campeões, ao cair para o quinto lugar e ficar um ponto atrás do quarto, o Betis, que venceu por 2 a 1 algumas horas antes o Rayo Vallecano (8º).

O gol da vitória 'bética' foi marcado aos 40 minutos pelo brasileiro Luiz Henrique, com um chute de fora da área.

No primeiro jogo deste domingo a Real Sociedad consolidou seu terceiro lugar com a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Almería (14ª), com um 2 a 0, gols de David Silva (47) e do norueguês Alexander Sorloth (52).

A Real Sociedad não só se consolida na terceira posição como também fica a seis pontos do segundo colocado, o Real Madrid, que perdeu no sábado por 2 a 1 fora de casa para o Villarreal (6º).

Na parte inferior da classificação, o Sevilla (17º), de Jorge Sampaoli, ganhou fôlego ao vencer o Getafe (13º) por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento, apesar de ter os mesmos pontos que a primeira equipe dessa parte da tabela, o Cádiz (18º).

O argentino tricampeão mundial Marcos Acuña (36) e Rafa Mir (80) marcaram os gols do Sevilla, enquanto Borja Mayoral (87) fez o único dos madrilenhos.

O Sevilla não havia vencido nenhum jogo em casa nesta Liga 2022-2023 e não vencia um duelo pelo campeonato desde meados de outubro, quando derrotou o Mallorca fora de casa por 1 a 0.

-- Jogos da 16ª rodada da Liga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Celta 0 - 1

Valencia - Cádiz 0 - 1

- Sábado:

Villarreal - Real Madrid 2 - 1

Mallorca - Valladolid 1 - 0

Espanyol - Girona 2 - 2

- Domingo:

Almería - Real Sociedad 0 - 2

Rayo - Betis 1 - 2

Sevilla - Getafe 2 - 1

Atlético de Madrid - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Osasuna

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

5. Atlético de Madrid 27 16 8 3 5 23 15 8

6. Villarreal 27 16 8 3 5 19 12 7

7. Athletic 25 15 7 4 4 24 14 10

8. Rayo 23 16 6 5 5 23 20 3

9. Osasuna 23 15 7 2 6 16 16 0

10. Mallorca 22 16 6 4 6 14 15 -1

11. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

12. Girona 18 16 4 6 6 24 26 -2

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Valladolid 17 16 5 2 9 13 24 -11

16. Celta 16 16 4 4 8 16 27 -11

17. Sevilla 15 16 3 6 7 16 24 -8

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

