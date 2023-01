Acidente de trânsito deixa ao menos 19 mortos e 20 feridos na China

Pelo menos 19 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente de trânsito na província de Jiangxi, no leste da China, informou a televisão estatal CCTV. O balanço anterior registrava 17 mortos e 22 feridos.

O "grave acidente rodoviário" aconteceu pouco antes da 01h local no condado de Nanchang, informou a CCTV.

"A causa do acidente está sob minuciosa investigação", acrescentou a CCTV.

O jornal local Jimu, afiliado ao grupo estatal Hubei Daily Media, informou que um veículo atropelou uma procissão fúnebre.

Os enlutados estavam fazendo uma homenagem à beira da estrada antes de irem para o crematório na manhã de domingo, explicou uma mulher chamada Deng a este jornal.

Segundo a publicação, a maioria dos mortos e feridos participava desta cerimônia. O veículo de repente os atingiu por trás da procissão e continuou até chegar ao carro fúnebre, acrescentou.

Um dos sobreviventes, chamado Gong, relatou que sua esposa morreu no acidente.

Uma hora após o incidente ter sido relatado, a polícia de trânsito de Nanchang alertou os motoristas devido à existência de "névoa" na área.

"A visibilidade para dirigir é precária. Há baixa visibilidade, o que pode facilmente causar acidentes de trânsito", explica.

"Por favor, preste atenção aos faróis de neblina. Reduza a velocidade, dirija devagar, mantenha uma distância segura do carro da frente, evite pedestres e não mude de faixa ou ultrapasse", acrescentou.

Acidentes de trânsito são comuns na China devido à falta de controles rígidos de segurança.

No mês passado, centenas de veículos se envolveram em um acidente em uma rodovia com neblina no centro da China que deixou uma pessoa morta.

Em setembro, 27 pessoas morreram no acidente de um ônibus que as transportava para um complexo de quarentenas anticovid na província de Guizhou, no sudoeste do país.

