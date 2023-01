Polonês Bereszynski é emprestado pela Sampdoria ao Napoli

O lateral-direito polonês Bartosz Bereszynski, que atualmente joga na Sampdoria, será emprestado com "opção de compra" ao Napoli até o final da temporada, anunciou o clube do sul da Itália neste sábado.

Em um breve comunicado, o Napoli anunciou a contratação do polonês de 30 anos. Segundo a imprensa italiana, o clube pode fazer esta transferência definitiva no final da temporada por 1,8 milhões de euros.

Bereszynski, que jogava pela Sampdoria desde 2017, já vestiu a camisa da seleção polonesa 50 vezes e participou de todas as partidas da Polônia na Copa do Mundo do Catar, em que foi eliminada pela França nas oitavas de final (3-1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Napoli é líder da Serie A com cinco pontos de vantagem sobre o Milan, mas perdeu o primeiro jogo em 2023, na quarta-feira, para a Inter (1-0).

A equipe de Luciano Spalletti, que visita a Sampdoria no domingo, espera conquistar nesta temporada o primeiro título de campeão desde 1990.

td/bde/smr/psr/aam

Tags