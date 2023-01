'Ocean Viking' resgata 37 migrantes na costa da Líbia

O navio humanitário "Ocean Viking" resgatou neste sábado (07) 37 migrantes que naufragaram perto da costa da Líbia, no Mediterrâneo, segundo a ONG SOS Méditerranée, proprietária da embarcação.

Na manhã deste sábado, o "Ocean Viking" resgatou "37 pessoas" a bordo de "um pequeno barco inflável superlotado em águas internacionais perto da Líbia", comunicou a ONG em sua declaração.

A SOS Méditerranée disse à AFP que o navio humanitário segue em direção a Ancona, no nordeste da Itália, após as autoridades italianas permitirem o desembarque neste porto.

"O porto está localizado a 1.575 quilômetros da área de operação, ou seja, quatro dias de navegação", lamentou a ONG.

"As previsões meteorológicas vão piorar a partir de domingo à noite" e isso pode expor os migrantes a "ventos fortes e mar agitado", explicou.

Das 37 pessoas resgatadas, duas são mulheres e 12 menores de idade sem a companhia de parentes.

Depois de resgatar 113 migrantes no final de dezembro, o "Ocean Viking" precisou desembarcar no porto de Ravenna, distante de sua área de operação, após mais uma polêmica decisão do governo de extrema-direita da Itália.

