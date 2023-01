Newcastle, terceiro na Premier League, é eliminado na FA Cup por time da 3ª divisão

Atual terceiro colocado da Premier League, o Newcastle foi surpreendido neste sábado na terceira rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup) pelo tradicional Sheffield Wednesday, da terceira divisão, que venceu por 2 a 1, enquanto Liverpool e Wolverhampton empataram em 2 a 2 e terão que jogar novamente.

Com grandes ambições depois de ser adquirido por um fundo soberano saudita antes de começar a temporada, os 'Magpies' viveram sua primeira grande desilusão diante de um time da League One.

O atacante Josh Windass fez uma dobradinha (52 e 65) e quase conseguiu um hat-trick, com uma cobrança de falta no travessão a 15 minutos do fim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogadores dirigidos por Eddie Howe haviam diminuído aos 68 minutos, quando um escanteio cobrado por Kieran Trippier foi desviado por Chris Wood na primeira trave e o brasileiro Bruno Guimarães, que havia entrado oito minutos antes, marcou.

Mais tarde, Liverpool e Wolves empataram num duelo atraente que começou com um erro contundente do goleiro brasileiro Alisson, que 'entregou' a bola para que o português Gonçalo Guedes marcasse (26).

Em Anfield, o uruguaio Darwin Núñez, com um excelente disparo de primeira após um cruzamento longo de Trent Alexander-Arnold (45) e o egípcio Mohamed Salah (52), colocaram os 'Reds' na frente.

Mas o gol do sul-coreano Hwang Hee-chan (66) vai obrigar a repetição da partida. Será no estádio do Wolverhampton em data a ser definida.

Em Londres, com um gol de seu astro Harry Kane o Tottenham (1-0) superou a quarta fase da Copa da Inglaterra, diante do Portsmouth (3ª divisão).

O treinador italiano dos Spurs, Antonio Conte, mudou o seu habitual time titular, embora tenha mantido as suas estrelas, Kane e Son Heung-min, no ataque.

Kane balançou as redes no início do segundo tempo (50) ao receber na entrada da área e acertar um chute certeiro após uma tabela.

Harry Kane, autor de quatro gols em quatro jogos após o pênalti perdido na eliminação da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo contra a França, acumula 265 com a camisa dos Spurs, apenas um atrás do recorde de Jimmy Greaves.

"Foi um jogo difícil, eramos franco favoritos e provavelmente as pessoas esperavam uma goleada, mas você tem que dar crédito a eles. Se mantiveram compactos e foi difícil", disse Kane à BBC.

Sobre o recorde, o atacante de 29 anos disse que tenta "não pensar" nisso.

"Às vezes você pensa demais, é claro que me sinto em boa forma. Mas meu objetivo é ajudar o time e espero que os gols apareçam", acrescentou.

O Leicester, campeão em 2021, venceu o Gillingham (da 4ª divisão) por um magro placar de 1 a 0.

Seu técnico Brendan Rodgers fez várias mudanças após sofrer nesta semana a terceira derrota consecutiva na Premier League.

O time titular contou com o veterano atacante Jamie Vardy que deu uma assistência para que o nigeriano Kelechi Iheanacho fizesse o único gol da partida (56).

O sábado não foi bom para dois times da primeira divisão, Nottingham Forest e Bournemouth, que foram eliminados por times de divisões inferiores.

O Nottinham perdeu por 4 a 1 para o Blackpool, atual 22º colocado da segunda divisão e que estava há nove jogos sem vencer, enquanto o Bournemouth foi surpreendido em casa (4-2) pelo líder do Championship, o Burnley, onde joga atualmente depois de ser rebaixado no final da última temporada.

O Crystal Palace, semifinalista do ano passado, perdeu por 2 a 1 em casa para o Southampton, que se recuperou do gol inicial marcado pelos donos da casa.

Também neste sábado o West Ham aliviou a pressão sobre o técnico David Moyes com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brentford.

Em outro duelo entre times da Premier League, o Manchester United venceu o Everton por 3 a 1 na sexta-feira.

-- Jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra com presença de times da primeira divisão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(+) Manchester United - Everton 3 - 1

- Sábado:

Gillingham (4ª) - (+) Leicester 0 - 1

Crystal Palace - (+) Southampton 1 - 2

(+) Tottenham - Portsmouth (3ª) 1 - 0

(+) Blackpool (2ª) - Nottingham 4 - 1

Middlesbrough (2ª) - (+) Brighton 1 - 5

Hull (2ª) - (+) Fulham 0 - 2

Bournemouth - (+) Burnley 2 - 4

Brentford - (+) West Ham 0 - 1

(+) Sheffield Wednesday (3ª) - Newcastle 2 - 1

Liverpool - Wolverhampton 2 - 2

- Domingo:

(11h00) Cardiff City (2ª) - Leeds United

(13h30) Manchester City - Chelsea

Aston Villa - Stevenage FC (4ª)

- Segunda-feira:

(17h00) Oxford United (3ª) - Arsenal

Obs.: os clubes sem a referida divisão jogam na Premier League. Os clubes precedidos do símbolo (+) estão classificados para os 16-avos de final.

jw/gj/pm/dr/aam

Tags