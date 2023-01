Juventus vence Udinese com gol de Danilo (1-0) em dia de homenagens a Vialli

A Juventus venceu a Udinese por 1 a 0, conquistando desta forma sua oitava vitória consecutiva na Serie A e ocupando provisoriamente o segundo lugar da tabela, a quatro pontos do líder Napoli, neste sábado, num jogo da 17ª rodada que contou com homenagens ao ex-jogador 'bianconero' Gianluca Vialli, que faleceu na sexta-feira.

Assim como havia acontecido na quarta-feira contra a Cremonese (1-0), a 'Juve' teve de ser paciente diante da Udinese (8ª) até os últimos instantes para somar os três pontos. O gol veio graças a uma bela triangulação entre o campeão mundial argentino Leandro Paredes e o italiano Federico Chiesa, e a jogada foi finalizada pelo brasileiro Danilo marcando com o gol vazio aos 86 minutos de jogo.

Já são oito as vitórias consecutivas que a Juventus soma nesta Serie A, as oito sem sofrer gols, o que lhe permite continuar a sua subida rumo ao topo. Neste momento sobe do terceiro para o segundo lugar, à frente do Milan (3º agora por um ponto), que recebe a Roma (6ª) neste domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Napoli, líder mas que sofreu a primeira derrota nesta Serie A na quarta-feira, está agora sob mais pressão antes de enfrentar a Sampdoria (18ª), também no domingo.

Tudo isso também antes do duelo direto entre napolitanos e turineses na sexta-feira da próxima semana.

"Será uma grande partida, mas vamos dar um passo de cada vez. O Napoli ainda é o franco favorito ao 'scudetto' porque ainda tem muitos pontos de vantagem", disse o técnico 'bianconero' Massimiliano Allegri ao DAZN.

"Devemos continuar a trabalhar em silêncio porque arrancamos tarde", acrescentou, garantindo que o objetivo continua a ser um lugar entre os quatro primeiros, sinônimo de vaga na Liga dos Campeões.

Antes do jogo Juventus-Udinese houve uma homenagem a Vialli, que vestiu a camisa da 'Vecchia Signora' entre 1992 e 1996.

Seu ex-companheiro de equipe Gianluca Pessotto, que jogou com ele na temporada em que o clube conquistou a Liga dos Campeões em 1996, falou antes da partida diante do público para destacar a "classe" e a "tenacidade" do ex-jogador.

A torcida aplaudiu e exibiu faixas em homenagem a Vialli, que faleceu aos 58 anos. Uma delas dizia: "Ciao capitão, que faça uma boa viagem."

"Depois desta vitória, nosso primeiro pensamento vai para Gianluca Vialli", disse Chiesa.

"Tive a sorte de conhecê-lo e foi uma oportunidade por tudo o que nos deu. Durante a Euro (vencida pela Itália em 2021), foi um jogador a mais", acrescentou.

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina (9ª) venceu o Sassuolo (16º) por 2 a 1, com um gol do argentino Nicolás González de pênalti nos acréscimos (90+1).

Antes disso, seu companheiro de equipe Riccardo Saponara (48) havia colocado a Fiorentina na frente e Domenico Berardi empatou o jogo aos 57 minutos.

Com esta vitória, a equipe toscana soma a primeira vitória de 2023, após o revés da última quarta-feira ao empatar em casa em 1 a 1 com o Monza.

-- Resultados da 17ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Fiorentina - Sassuolo 2 - 1

Juventus - Udinese 1 - 0

Monza - Inter

- Domingo:

(08h30) Salernitana - Torino

(11h00) Spezia - Lecce

Lazio - Empoli

(14h00) Sampdoria - Napoli

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Cremonese

(16h45) Bologna - Atalanta

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 41 16 13 2 1 37 13 24

2. Juventus 37 17 11 4 2 26 7 19

3. Milan 36 16 11 3 2 31 16 15

4. Inter 33 16 11 0 5 35 22 13

5. Lazio 30 16 9 3 4 27 13 14

6. Roma 30 16 9 3 4 19 14 5

7. Atalanta 28 16 8 4 4 24 17 7

8. Udinese 25 17 6 7 4 25 19 6

9. Fiorentina 23 17 6 5 6 21 22 -1

10. Torino 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Bologna 19 16 5 4 7 20 26 -6

12. Lecce 18 16 4 6 6 16 18 -2

13. Empoli 18 16 4 6 6 13 20 -7

14. Salernitana 17 16 4 5 7 20 26 -6

15. Monza 17 16 5 2 9 17 23 -6

16. Sassuolo 16 17 4 4 9 17 26 -9

17. Spezia 14 16 3 5 8 16 28 -12

18. Sampdoria 9 16 2 3 11 8 28 -20

19. Cremonese 7 16 0 7 9 11 27 -16

20. Hellas Verona 6 16 1 3 12 13 30 -17

bur-alu/dr/pm/aam

Tags