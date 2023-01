EUA: Biden parabeniza McCarthy e diz estar pronto para trabalhar com republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o republicano Kevin McCarthy pela eleição à presidência da Câmara, na madrugada deste sábado. Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden destacou estar preparado para trabalhar junto ao Partido Republicano, assim como os eleitores esperam que os republicanos estejam preparados para trabalhar com ele.

"O povo americano espera que seus líderes governem de uma forma que coloque suas necessidades acima de tudo, e é isso que precisamos fazer agora. Como eu disse após as eleições de meio termo, estou preparado para trabalhar com os republicanos quando puder e os eleitores deixaram claro que esperam que os republicanos também estejam preparados para trabalhar comigo. Agora que a liderança da Câmara dos Representantes foi decidida, é hora de esse processo começar", afirmou Biden, no comunicado.

A declaração do presidente ainda destaca ser "imperativo" seguir com o progresso econômico, proteger a Previdência Social e o programa Medicare e defender a segurança nacional. "Como mostram os últimos dois anos, podemos fazer coisas profundas pelo país quando as fazemos juntos", diz Biden.

