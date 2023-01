Câmera de segurança flagra furto de farol de Porsche, usado para cultivar maconha

Não se sabe ao certo onde o crime aconteceu, mas as imagens das câmeras do local flagraram o momento que um homem furta o farol do carro de luxo

Circula pelo twitter vídeo com flagra do momento em que um homem furta os faróis de um carro da marca Porsche. O momento foi registrado, no dia 30 de dezembro. É possível ver um homem saindo de um automóvel que parou frente ao veículo que foi furtado, tirando as luzes e fugindo logo em seguida levando o acessório consigo.O caso aconteceu em São Paulo e as imagens foram feitas por uma câmera de segurança no local.

Ao jornal britânico The Guardian, especialistas explicam que as luzes do farol de carros da Porsche — veículos de luxo — agilizam e potencializam a colheita de maconha em locais fechados, já que as luzes que se usam nesse tipo de plantio são bem claras.

Em Amsterdã, capital dos Países Baixos, roubo de faróis de carros neste modelo são relativamente comuns. Há dez anos, o número de furtos em carros de modelo Cayenne e Panamera cresceram por lá. No período em que as primeiras denúncias apareceram, alguns sites começaram a suspeitar que o acessório era alvo de plantadores de maconha por conta da alta potência da lâmpada e seu baixo consumo de energia. O cultivo e a venda de cannabis para uso recreativo é liberada e regularizada na Holanda.



