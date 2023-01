Atacante marfinense David Datro Fofana assina com o Chelsea

O Chelsea anunciou neste sábado a contratação do atacante marfinense David Datro Fofana (20 anos), vindo do norueguês Molde, que assinou por seis anos e meio, com mais uma temporada opcional.

Depois de chegar à Noruega em fevereiro de 2021, Fofana marcou 24 gols e deu 10 assistências em 65 partidas pelo Molde antes de assinar com os londrinos.

"Estou muito feliz por assinar com o clube dos meus sonhos", declarou o jogador (que em seu currículo tem duas partidas pela seleção da Costa do Marfim) no comunicado do clube.

Fofana não joga, no entanto, desde meados de novembro e "temos de lhe dar um pouco de tempo para treinar, avaliá-lo e trabalhar para encontrar a melhor solução para que supere esta nova etapa da sua carreira", comentou recentemente o técnico Graham Potter, quando o clube esperava que as últimas formalidades administrativas fossem cumpridas.

Atingidos por uma onda de lesões, principalmente ofensivas, com Raheem Sterling e Christian Pulisic com problemas após o jogo do meio de semana contra o Manchester City, os 'Blues' precisam de reforços no setor ofensivo.

Após a contratação do zagueiro francês Benoît Badiashile há alguns dias, os Blues estariam interessados em seu compatriota Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach), no ucraniano Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) e no português João Félix (Atlético Madrid). para reforçar o ataque.

